《鍾之日記》恒指走勢反覆，京東健康跑出

《鍾之日記》８月１８日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股上周五（１５日）先升後回，三大指數漲跌不一，港股今早高開２３點，其後乘Ａ股上

行東風，最多揚１９６點，科網股汽車股造好。惟收市前大市突然倒跌，恒指全日收報

２５１７６，跌９３點或０﹒４％，連挫三日，主板成交超３１１９億元。



＊滬指收漲０﹒８５％創十年高，企上三千七＊



滬綜指上升勢頭猛，今日盤中最高見３７４５﹒９４點，收市升０﹒８５％報

３７２８﹒０３點，創１０年新高；深成指亦漲１﹒７３％，創業板升幅有２﹒８４％。兩市全

天成交額達２﹒７６萬億元人民幣，較上個交易日大增５１９５億元或２３％，連續四個交易日

超２萬億人民幣，更為１０個月新高。分析人士認為，市場風險偏好較強，經濟數據有降溫勢頭

，但推升了政策刺激的預期。



人行上周五（１５日）發布二季度貨政報告指出，外部環境「更趨複雜嚴峻」，中國經濟挑

戰依舊，將提高宏觀調控的前瞻性，保持流動性充裕；報告還稱，將「引導銀行穩固信貸支持力

度」，該表述與一季度報告的「引導銀行加大信貸投放力度」有所區別。



從板塊來看，影視股全日走強，指數收漲３﹒２％。據網絡平台數據，截至８月１８日，

２０２５年暑期檔電影總票房（含預售）破１００億元人民幣。《南京照相館》《浪浪山小妖怪

》《長安的荔枝》分列前三位。另外，軍工航空股再度活躍。國務院新聞辦公室將於８月２０日

舉行新聞發布會，介紹九三閱兵準備工作有關情況。過去周末北京天安門舉行了紀念中國人民抗

日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０周年大會第二次綜合演練，一批新型武器引起關注。



＊大行紛升目標價，京東健康最強藍籌＊



京東集團（０９６１８）公布季結後，上周五（１５日）股價曾最多跌逾４％，惟今日見反

彈，盤中曾漲４﹒７％，收市升２﹒６％，報１２４元。



京東第二季經調整盈利按年跌４９％至７４億元人民幣，收入增２２％至３５６７億元人民

幣，兩者都勝預期，但受外賣大戰影響，期內新業務虧損擴大２０倍至１４８億元人民幣。



花旗發布研報指，隨著日活躍用戶數量和購物頻次的強勁增長，京東管理層注意到與超市品

類的初步交叉銷售協同效應顯著。管理層重申外賣業務是核心零售業務整合的一部分，屬於長期

戰略投資項目；公司認為激進的補貼策略不可持續，因此將專注於提升用戶體驗和營運能力，以

推動更好的協同效應。該行調整預測後，將京東美股目標價由４２美元上調至４４美元，維持「

買入」評級。



京東計劃擴展旗下「七鮮美食ＭＡＬＬ」業務至全國，目前與北京、西安、長春、呼和浩特

等逾１０個城市洽商，部署「一城開多店」。同時，從二期項目起，七鮮小廚會入駐七鮮美食

ＭＡＬＬ，組合拓展助推京東品質外賣。



此外，同系京東健康（０６６１８）上半年業績超預期，大行紛升目標價。摩根士丹利發表

報告，上調對其２０２５年、２０２６年及２０２７年的營收預測１﹒７％、２％及２﹒３％，

以計及上半年藥物銷售持續的線上滲透趨勢。淨利預測分別上調１４﹒７％、１４﹒５％及

１３％，歸功於產品組合轉換帶來的毛利率上升及開支控制。目標價由４６元升至５２﹒５元；

評級「與大市同步」。



中金也上調京東健康目標價４５％至６０﹒６元，維持「跑贏行業」評級。考慮到藥品和藥

企合作貢獻超預期，加上反內捲基調下後續投入或相對可控，調高今明兩年盈利預測３０％及

２１％，至４５﹒１１億及５２﹒７７億元人民幣，調高今明兩年非國際準則淨利潤預測２４％

及１８％，至５５﹒１６億及６０﹒８３億元人民幣。



京東健康上周五（１５日）已經漲１１﹒７％，今日再奪最佳藍籌桂冠，收升８﹒４％，報

６６﹒４元。



＊汽車股逆市走強，長城汽車巴西廠投產＊



今日汽車股走強，長城汽車（０２３３３）大漲逾１０％，收報１７﹒３８元，一度高見

１７﹒８７元，創５２周新高。蔚來（０９８６６）漲近７％，收報３８﹒２元。零跑汽車

（０９８６３）升逾４％，報６８﹒１５元，創５２周新高。吉利汽車曾高見２０﹒１８元，創

１個月新高，最終收升近３％；廣汽集團（０２２３８）漲２﹒７％，小鵬汽車（０９８６８）

、理想汽車（０２０１５）、北京汽車（０１９５８）等升超１％。



據長城汽車官微消息，北京時間８月１６日凌晨，長城汽車巴西工廠正式竣工投產，並宣布

００１號車－－哈弗Ｈ６ ＧＴ正式下線。初期產能為每年３萬輛，預計將在２０２８年達到５

萬台的產能。長城國際總裁史青科表示，已開始為第二間工廠尋找合適地點，雖然公司首家工廠

每年產能為５萬輛汽車，但最終目標是在巴西銷售２５萬至３０萬輛汽車，包括國產汽車及進口

汽車。



華創證券發布研報稱，汽車行業８月上旬延續７月淡季狀態，新能源增速強於燃油車，維持

對下半年量價樂觀的預期。市場對明年政策變化有一定預期，下半年行情已經開始提前演繹。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

