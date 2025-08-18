  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

18/08/2025 10:29

《Ａ股焦點》影石創新漲停，回應「撒錢」風波：全面檢視管理漏洞

　　《經濟通通訊社１８日專訊》影石創新（滬：６８８７７５）上周五（１５日）公告稱，近
日，相關媒體報道了公司現金紅包派發活動，引發了市場廣泛討論。據悉，上周五，一段影石創
新創始人劉靖康給員工撒錢的視頻在網絡上流傳。
　
　　繼上周五漲停後，影石創新今早再漲停，報２６９﹒３元人民幣。（ｊｑ）
　
　　公告稱，經核實，２０２５年８月１４日２１時，影石創新全景無人機品牌「影翎
Ａｎｔｉｇｒａｖｉｔｙ」宣布產品開啟公測，並發布相應宣傳視頻。該全景無人機產品計劃於
２０２６年１月正式發售，目前並未產生實際收入，預計不會對２０２５年度的經營業績產生重
大影響。
　
　　當晚，該無人機項目團隊的百餘名員工（以研發人員為主）在公司深圳辦公室內舉行小規模
團建活動。活動過程中，公司董事長以個人薪金通過現金紅包派發的方式參與互動。針對該事件
，公司已全面檢視內部管理行為規範漏洞，並強化相關行為規範，對員工及管理層進行教育，以
符合上市公司公眾形象的要求。
　
　　影石創新推出全景無人機，這意味著公司正式進軍無人機市場。創立於２０１５年的影石創
新，是一家總部位於深圳的高科技企業，旗下擁有全景相機品牌Ｉｎｓｔａ３６０。公司主營產
品，包括全景相機、運動相機、穿戴式微型相機及專業級ＶＲ設備等。（ｊｑ）

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

上一篇新聞︰18/08/2025 10:33  《Ａ股焦點》美又漲關稅？國產芯片替代預期增強，寒武紀股價新高

下一篇新聞︰18/08/2025 10:22  《中國房產》內地下月開徵「房東稅」？官方：房租相關稅項沒變化

其他文章
More

18/08/2025 10:52  京東折扣超市全國首店河北涿州開幕，首兩日湧入逾１０萬人

18/08/2025 10:46  《Ａ股焦點》長城汽車巴西工廠投入生產，Ａ股揚７％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處