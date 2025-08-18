《Ａ股焦點》影石創新漲停，回應「撒錢」風波：全面檢視管理漏洞

《經濟通通訊社１８日專訊》影石創新（滬：６８８７７５）上周五（１５日）公告稱，近

日，相關媒體報道了公司現金紅包派發活動，引發了市場廣泛討論。據悉，上周五，一段影石創

新創始人劉靖康給員工撒錢的視頻在網絡上流傳。



繼上周五漲停後，影石創新今早再漲停，報２６９﹒３元人民幣。（ｊｑ）



公告稱，經核實，２０２５年８月１４日２１時，影石創新全景無人機品牌「影翎

Ａｎｔｉｇｒａｖｉｔｙ」宣布產品開啟公測，並發布相應宣傳視頻。該全景無人機產品計劃於

２０２６年１月正式發售，目前並未產生實際收入，預計不會對２０２５年度的經營業績產生重

大影響。



當晚，該無人機項目團隊的百餘名員工（以研發人員為主）在公司深圳辦公室內舉行小規模

團建活動。活動過程中，公司董事長以個人薪金通過現金紅包派發的方式參與互動。針對該事件

，公司已全面檢視內部管理行為規範漏洞，並強化相關行為規範，對員工及管理層進行教育，以

符合上市公司公眾形象的要求。



影石創新推出全景無人機，這意味著公司正式進軍無人機市場。創立於２０１５年的影石創

新，是一家總部位於深圳的高科技企業，旗下擁有全景相機品牌Ｉｎｓｔａ３６０。公司主營產

品，包括全景相機、運動相機、穿戴式微型相機及專業級ＶＲ設備等。（ｊｑ）

