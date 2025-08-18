《車企血戰》車企迎６０天帳期履約節點，多家供應商指未真正落實

《經濟通通訊社１８日專訊》內地１７家主流車企於今年６月１０日至１１日聯合簽署《汽

車行業維護公平競爭市場秩序承諾書》，明確承諾「對供應商支付帳期不超過６０天」。近期，

１７家主流車企的６０天帳期承諾迎來首個６０天履約節點。內媒調研，有供應商已準時收到回

款，另有不少供應商得到對於帳期的積極回應，但大部分中小供應商表示未真正落實。



統計發現，在應付帳款規模上，１２家頭部車企２０２４年的累計規模超過了１﹒１萬億元

（人民幣．下同），其中比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、上汽集團

（滬：６００１０４）和吉利控股（００１７５）位列前三，應付帳款規模分別為２４４０億元

、２４１１億元、１８２４億元。而這１２家公司２０２４年的平均應付帳款周轉天數達１７０

天，與１７家主流車企承諾的６０天帳期仍有較大差距。



＊部分車企變更開票和結算方式，變相延長帳期＊



由於供應商供貨付款流程較長，包括交付、驗收、開票、支付四環節，車企存在拖延空間。

多家供應商表示，部分車企通過變更開票和結算方式，變相延長了帳期；同時，部分供應商擔憂

若拒絕接受延期付款的違約行為，可能喪失與車企的合作機會。



今年７月９日，工信部在「全國違約拖欠中小企業款項投訴平台」設立「重點車企踐行帳期

承諾反映窗口」，受理和協調處理相關問題。下一步，工信部將指導行業制定結算支付規範，推

行合同範本，規範付款流程，促進汽車產業健康可持續發展。（ｗｎ）

