  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

18/08/2025 14:29

《車企血戰》車企迎６０天帳期履約節點，多家供應商指未真正落實

　　《經濟通通訊社１８日專訊》內地１７家主流車企於今年６月１０日至１１日聯合簽署《汽
車行業維護公平競爭市場秩序承諾書》，明確承諾「對供應商支付帳期不超過６０天」。近期，
１７家主流車企的６０天帳期承諾迎來首個６０天履約節點。內媒調研，有供應商已準時收到回
款，另有不少供應商得到對於帳期的積極回應，但大部分中小供應商表示未真正落實。
　
　　統計發現，在應付帳款規模上，１２家頭部車企２０２４年的累計規模超過了１﹒１萬億元
（人民幣．下同），其中比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、上汽集團
（滬：６００１０４）和吉利控股（００１７５）位列前三，應付帳款規模分別為２４４０億元
、２４１１億元、１８２４億元。而這１２家公司２０２４年的平均應付帳款周轉天數達１７０
天，與１７家主流車企承諾的６０天帳期仍有較大差距。　　
　
＊部分車企變更開票和結算方式，變相延長帳期＊
　
　　由於供應商供貨付款流程較長，包括交付、驗收、開票、支付四環節，車企存在拖延空間。
多家供應商表示，部分車企通過變更開票和結算方式，變相延長了帳期；同時，部分供應商擔憂
若拒絕接受延期付款的違約行為，可能喪失與車企的合作機會。
　
　　今年７月９日，工信部在「全國違約拖欠中小企業款項投訴平台」設立「重點車企踐行帳期
承諾反映窗口」，受理和協調處理相關問題。下一步，工信部將指導行業制定結算支付規範，推
行合同範本，規範付款流程，促進汽車產業健康可持續發展。（ｗｎ）

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處