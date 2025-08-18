  • 會員
AH股新聞

18/08/2025 10:05

阿里和螞蟻旗下２２個品牌推「橙意計劃」，為騎手提供更多保障

　　《經濟通通訊社１８日專訊》餓了麼和淘寶閃購宣布升級「城市騎士」之後僅一天，阿里和
螞蟻旗下的２２個品牌，共同宣布推出「城市騎士．橙意計劃」。據悉，計劃將覆蓋所有外賣平
台的騎士，除了為優秀騎士提供更好的激勵外，也將為騎士提供更豐富的保障。
　
　　昨日（１７日），餓了麼董事長兼ＣＥＯ范禹發布內部信，正式宣布全體騎手正式升級為「
城市騎士」，這不僅意味著一系列涉及騎士福利保障、關懷激勵和成長發展的措施升級，更是致
敬每一位騎士的職業付出。
　
　　據悉，橙意計劃將加碼重獎騎士群體的愛心善舉，未來也將更有力地支持遭遇危困的騎士家
庭，包括專項獎勵見義勇為、專項資助騎士學歷提升、專項幫扶騎士及家人就醫等。橙意計劃由
專業團隊負責運營，受助對象將不分平台、不分城市、不分運力形式，專注護航城市騎士這一可
敬職業的整體發展，其申報通道目前已經開啟，騎士可以通過７ｘ２４小時服務熱線進行諮詢。
　
　　據介紹，橙意計劃之前，餓了麼已投入超過２０００萬元人民幣，為６００多位大病騎士的
家庭點亮生活微光，為４００多位騎士及子女提供助學資助和研學服務；餓了麼還建立了行業首
個騎士公益激勵體系「社區俠」，鼓勵著每年超過４３萬次的公益行為。（ｊｑ）

