《神州債市》財政部明日開展國債做市支持操作，規模５﹒５億元

《經濟通通訊社１８日專訊》財政部發布通知稱，為支持國債做市，提高國債二級市場流動
性，健全反映市場供求關係的國債收益率曲線，決定明日開展國債做市支持操作。
操作方向為隨賣，操作券種為２０２５年記帳式附息（十期）國債、２０２５年記帳式附息
（十二期）國債，操作額分別為２﹒７億元人民幣、２﹒８億元人民幣，期限為３年、２年，８
月２２日起與同期國債合併上市交易。（ｊｑ）
【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇
18/08/2025 11:14
《經濟通通訊社１８日專訊》財政部發布通知稱，為支持國債做市，提高國債二級市場流動
性，健全反映市場供求關係的國債收益率曲線，決定明日開展國債做市支持操作。
操作方向為隨賣，操作券種為２０２５年記帳式附息（十期）國債、２０２５年記帳式附息
（十二期）國債，操作額分別為２﹒７億元人民幣、２﹒８億元人民幣，期限為３年、２年，８
月２２日起與同期國債合併上市交易。（ｊｑ）
【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇
上一篇新聞︰18/08/2025 11:19 《Ａ股行情》滬綜指突破３７３７點，刷新近十年新高
18/08/2025 11:51 比亞迪鄭州全地形賽車場開業，李雲飛：讓賽車文化走進生活
18/08/2025 11:32 《Ａ股行情》滬綜指半日收漲１﹒２％衝上３７４０點，創近十年高
18/08/2025 11:29 東風集團擬出售東風本田發動機公司５０％股權，轉讓底價待定
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N