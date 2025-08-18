  • 會員
18/08/2025 09:26

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒４％，特朗普威脅徵３００％半導體稅

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國總統特朗普上周五（１５日）與俄羅斯總統普京結束峰會
後表示，將暫緩因中國購買俄羅斯石油而提高對華商品關稅。不過，他亦表示將在未來兩周設定
半導體關稅，稅率或達３００％，關稅議題將擴展至更多行業領域。滬深股市今早集體高開，滬
綜指高０﹒４３％，報３７１２﹒５點，開市即衝上三千七，至於深成指高開０﹒４８％，創業
板指高開０﹒６％，煤炭、傳媒娛樂及半導體股盤初造好。
　
　　中國人民銀行在第二季度貨幣政策執行報告中表示，將加強對科技創新和擴大消費等重點領
域的金融支持，顯示其進一步脫離此前引導貸款投向房地產和基礎設施等傳統產業的舊有模式。
報告顯示，２０２５年上半年，五大重點領域－－包括科技、綠色、普惠、養老、數字－－在新
增貸款中的佔比約７０％；而２０１６年為房地產、基建貸款佔比超過６０％。
　
　　人行表示，下階段將落實落細適度寬鬆的貨幣政策，將圍繞科技創新和擴大消費等支持主線
，持續優化信貸結構，推動信貸供給與經濟結構調整和經濟動態平衡更為適配，進一步滿足實體
經濟有效融資需求。
　
　　另外，人行今日進行２６６５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有１１２０億
元逆回購到期，即今日淨投放１５４５億元。本周公開市場有７１１８億元逆回購到期。
（ｒｙ）

