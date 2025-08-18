《Ａ股行情》滬綜指突破３７３７點，刷新近十年新高

《經濟通通訊社１８日專訊》滬綜指振奮上揚，盤中突破３７３７點，刷新２０１５年８月
（紀錄高位４００６﹒３４點）以來新高，現價升３７３７﹒３７點；深成指亦漲逾２％，創業
板指飆３﹒３％。
截至１０點３４分，Ａ股公司Ａ股市值總和突破１００萬億元人民幣（以Ａ股最新價＊Ａ股
總股本計算），創歷史新高，這也是Ａ股歷史上首次突破１００萬億元大關。（ｒｙ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
18/08/2025 11:19
《經濟通通訊社１８日專訊》滬綜指振奮上揚，盤中突破３７３７點，刷新２０１５年８月
（紀錄高位４００６﹒３４點）以來新高，現價升３７３７﹒３７點；深成指亦漲逾２％，創業
板指飆３﹒３％。
截至１０點３４分，Ａ股公司Ａ股市值總和突破１００萬億元人民幣（以Ａ股最新價＊Ａ股
總股本計算），創歷史新高，這也是Ａ股歷史上首次突破１００萬億元大關。（ｒｙ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
上一篇新聞︰18/08/2025 11:29 東風集團擬出售東風本田發動機公司５０％股權，轉讓底價待定
下一篇新聞︰18/08/2025 11:14 《神州債市》財政部明日開展國債做市支持操作，規模５﹒５億元
18/08/2025 11:51 比亞迪鄭州全地形賽車場開業，李雲飛：讓賽車文化走進生活
18/08/2025 11:32 《Ａ股行情》滬綜指半日收漲１﹒２％衝上３７４０點，創近十年高
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N