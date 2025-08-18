  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

18/08/2025 11:19

《Ａ股行情》滬綜指突破３７３７點，刷新近十年新高

　　《經濟通通訊社１８日專訊》滬綜指振奮上揚，盤中突破３７３７點，刷新２０１５年８月
（紀錄高位４００６﹒３４點）以來新高，現價升３７３７﹒３７點；深成指亦漲逾２％，創業
板指飆３﹒３％。
　
　　截至１０點３４分，Ａ股公司Ａ股市值總和突破１００萬億元人民幣（以Ａ股最新價＊Ａ股
總股本計算），創歷史新高，這也是Ａ股歷史上首次突破１００萬億元大關。（ｒｙ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

上一篇新聞︰18/08/2025 11:29  東風集團擬出售東風本田發動機公司５０％股權，轉讓底價待定

下一篇新聞︰18/08/2025 11:14  《神州債市》財政部明日開展國債做市支持操作，規模５﹒５億元

其他文章
More

18/08/2025 11:51  比亞迪鄭州全地形賽車場開業，李雲飛：讓賽車文化走進生活

18/08/2025 11:32  《Ａ股行情》滬綜指半日收漲１﹒２％衝上３７４０點，創近十年高

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處