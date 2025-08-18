《Ａ股行情》滬綜指突破３７３７點，刷新近十年新高

《經濟通通訊社１８日專訊》滬綜指振奮上揚，盤中突破３７３７點，刷新２０１５年８月

（紀錄高位４００６﹒３４點）以來新高，現價升３７３７﹒３７點；深成指亦漲逾２％，創業

板指飆３﹒３％。



截至１０點３４分，Ａ股公司Ａ股市值總和突破１００萬億元人民幣（以Ａ股最新價＊Ａ股

總股本計算），創歷史新高，這也是Ａ股歷史上首次突破１００萬億元大關。（ｒｙ）

