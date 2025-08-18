  • 會員
18/08/2025 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收漲１﹒２％衝上３７４０點，創近十年高

　　《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市上午抽高，滬指盤中高見３７４１﹒２９點，半日收
升１﹒１８％，報３７４０﹒５點，為２０１５年８月見４００６﹒３４點以來新高；深成指大
漲２﹒２５％，創業板揚３﹒６３％。滬深兩市半日成交１７２２０億元（人民幣．下同），較
上個交易日同時段成交放量４１１４億元或３１％。個股漲多跌少，兩市超４２００隻個股上漲

　
　　盤面上，券商保持強勢，長城證券（深：００２９３９）、華林證券（深：００２９４５）
漲停；人行二季度貨幣政策執行報告指出，將加強對科技創新和擴大消費等重點領域的金融支持
，持續優化信貸結構。影視股升幅同樣靠前，半日漲逾４％，華策影視（深：３００１３３）、
芒果超媒（深：３００４１３）升２０％封板。今日凌晨４時，２０２５年暑期檔電影總票房（
含預售）已達９９﹒５６億元，日內有望突破百億大關；觀影總人次已超２﹒６億，較去年同期
顯著增長。
　
　　另外，半導體同樣跟大市上行，寒武紀（滬：６８８２５６）股價新高，上午收升５﹒８％
。美國總統特朗普上周五（１５日）表示，他將在未來幾周內公布針對半導體進口的關稅計劃。
此前，特朗普已暗示可能對芯片徵收約１００％的關稅，而本次他提出了更高的幅度，有可能設
定高達３００％的稅率。（ｒｙ）

