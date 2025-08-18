《Ａ股行情》滬綜指午後升超１％，創業板指彈３﹒２％

《經濟通通訊社日專訊》Ａ股市場午後續升，滬綜指升１﹒０７％，報３７３６﹒１６點，
滬深３００指數升１﹒２９％，深成指走高１﹒９６％，創業板指彈３﹒１６％。上海Ｂ股升
１﹒０７％，深圳Ｂ股揚１﹒０２％。軟件服務、液冷服務漲幅領先。（ｒｙ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
18/08/2025 13:34
《經濟通通訊社日專訊》Ａ股市場午後續升，滬綜指升１﹒０７％，報３７３６﹒１６點，
滬深３００指數升１﹒２９％，深成指走高１﹒９６％，創業板指彈３﹒１６％。上海Ｂ股升
１﹒０７％，深圳Ｂ股揚１﹒０２％。軟件服務、液冷服務漲幅領先。（ｒｙ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
上一篇新聞︰18/08/2025 13:48 《Ａ股焦點》國新辦周三介紹閱兵準備情況，軍工股午後走強
18/08/2025 14:08 《Ａ股焦點》大華股份漲停，股價創近五個月高，獲花旗上調目標價
18/08/2025 13:52 【ＡＩ】廣東助ＡＩ與機器人產業創新發展，每項目最高獎補五千萬
18/08/2025 13:48 京東七鮮美食ＭＡＬＬ擬拓展至全國，七鮮小廚將進駐助推外賣業務
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N