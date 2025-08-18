  • 會員
AH股新聞

18/08/2025 13:34

《Ａ股行情》滬綜指午後升超１％，創業板指彈３﹒２％

　　《經濟通通訊社日專訊》Ａ股市場午後續升，滬綜指升１﹒０７％，報３７３６﹒１６點，
滬深３００指數升１﹒２９％，深成指走高１﹒９６％，創業板指彈３﹒１６％。上海Ｂ股升
１﹒０７％，深圳Ｂ股揚１﹒０２％。軟件服務、液冷服務漲幅領先。（ｒｙ）

上一篇新聞︰18/08/2025 13:48  《Ａ股焦點》國新辦周三介紹閱兵準備情況，軍工股午後走強

