  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

18/08/2025 15:04

《Ａ股行情》滬綜指企上三千七收創１０年高，成交近２﹒８萬億

　　《經濟通通訊社１８日專訊》滬綜指上升勢頭猛，今日盤中最高見３７４５﹒９４點，收市
升０﹒８５％報３７２８﹒０３點，企穩三千七，同時創１０年新高（前次收盤高位為２０１５
年８月１９日３７９４﹒１１點）；深成指亦漲１﹒７３％，創業板升幅有２﹒８４％。兩市全
天成交額達２﹒７６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增５１９５億元或２３％，連續
四個交易日超２萬億，更為去年１０月９日（當日錄２﹒９萬億元）以來新高。分析人士認為，
市場風險偏好較強，經濟數據有降溫勢頭，但推升了政策刺激的預期。
　
　　人行上周五（１５日）發布二季度貨政報告指出，外部環境「更趨複雜嚴峻」，中國經濟挑
戰依舊，將提高宏觀調控的前瞻性，保持流動性充裕；報告還稱，將「引導銀行穩固信貸支持力
度」，該表述與一季度報告的「引導銀行加大信貸投放力度」有所區別。
　
　　從板塊來看，影視股全日走強，指數收漲３﹒２％，華策影視（深：３００１３３）、吉視
傳媒（滬：６０１９２９）封板。據網絡平台數據，截至８月１８日，２０２５年暑期檔電影總
票房（含預售）破１００億元。《南京照相館》《浪浪山小妖怪》《長安的荔枝》分列前三位。
　
　　另外，軍工航空股再度活躍，中天火箭（深：００３００９）升停。國務院新聞辦公室將於
８月２０日（周三）上午１０時舉行新聞發布會，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參
謀部作戰局少將副局長吳澤棵等介紹九三閱兵準備工作有關情況。過去周末北京天安門舉行了紀
念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０周年大會第二次綜合演練，民眾拍攝並上傳網
絡有關一批新型武器的影像，其中一款新式中型坦克疑裝備有反導彈及反無人機科技，引起關注
。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４２３９﹒４１　　＋０﹒８８　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３７２８﹒０３　　＋０﹒８５　　　１１３３９﹒４０　　
　　深證成指　　１１８３５﹒５７　＋１﹒７３　　　１６３０２﹒２０　　
　　創業板指　　２６０６﹒２０　　＋２﹒８４　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１１２４﹒８２　　＋２﹒１４　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６９﹒９１　　＋０﹒９８　　　　　３﹒１１　　　　
　　深證Ｂ指　　１３３３﹒１８　　＋０﹒９０　　　　　１﹒８６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處