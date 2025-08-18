《Ａ股行情》滬綜指企上三千七收創１０年高，成交近２﹒８萬億

《經濟通通訊社１８日專訊》滬綜指上升勢頭猛，今日盤中最高見３７４５﹒９４點，收市

升０﹒８５％報３７２８﹒０３點，企穩三千七，同時創１０年新高（前次收盤高位為２０１５

年８月１９日３７９４﹒１１點）；深成指亦漲１﹒７３％，創業板升幅有２﹒８４％。兩市全

天成交額達２﹒７６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增５１９５億元或２３％，連續

四個交易日超２萬億，更為去年１０月９日（當日錄２﹒９萬億元）以來新高。分析人士認為，

市場風險偏好較強，經濟數據有降溫勢頭，但推升了政策刺激的預期。



人行上周五（１５日）發布二季度貨政報告指出，外部環境「更趨複雜嚴峻」，中國經濟挑

戰依舊，將提高宏觀調控的前瞻性，保持流動性充裕；報告還稱，將「引導銀行穩固信貸支持力

度」，該表述與一季度報告的「引導銀行加大信貸投放力度」有所區別。



從板塊來看，影視股全日走強，指數收漲３﹒２％，華策影視（深：３００１３３）、吉視

傳媒（滬：６０１９２９）封板。據網絡平台數據，截至８月１８日，２０２５年暑期檔電影總

票房（含預售）破１００億元。《南京照相館》《浪浪山小妖怪》《長安的荔枝》分列前三位。



另外，軍工航空股再度活躍，中天火箭（深：００３００９）升停。國務院新聞辦公室將於

８月２０日（周三）上午１０時舉行新聞發布會，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參

謀部作戰局少將副局長吳澤棵等介紹九三閱兵準備工作有關情況。過去周末北京天安門舉行了紀

念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０周年大會第二次綜合演練，民眾拍攝並上傳網

絡有關一批新型武器的影像，其中一款新式中型坦克疑裝備有反導彈及反無人機科技，引起關注

。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４２３９﹒４１ ＋０﹒８８

上證指數 ３７２８﹒０３ ＋０﹒８５ １１３３９﹒４０

深證成指 １１８３５﹒５７ ＋１﹒７３ １６３０２﹒２０

創業板指 ２６０６﹒２０ ＋２﹒８４

科創５０ １１２４﹒８２ ＋２﹒１４

Ｂ股指數 ２６９﹒９１ ＋０﹒９８ ３﹒１１

深證Ｂ指 １３３３﹒１８ ＋０﹒９０ １﹒８６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

