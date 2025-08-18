《海納智見－吳信坤》為何港股近期偏弱

《海納智見》今年上半年港股漲勢如虹，恒生指數、恒生科技指數最大漲幅分別達到３３％

、４９％。但６月中旬以來港股表現卻略顯遜色，在Ａ股不斷向上突破之際，同屬中國資產的恒

生指數和恒生科技行情表現卻偏震蕩。為何近期港股表現偏弱？下半年港股能否延續牛市走勢？

本文對此進行分析。



回顧上半年，在ＡＩ應用、新消費、創新藥等板塊輪番驅動下，港股表現優異，漲幅在全球

市場中居於前列。而６月中旬以來，港股表現弱於Ａ股。我們可從宏觀背景和股市環境兩個維度

來尋找背後的原因。



宏觀背景看，港幣匯率和美國貿易政策對港股帶來擾動。６月以來，港美息差走闊引發了套

息交易，港幣兌美元匯率觸及弱方兌換保證。歷史上港幣匯率持續觸及弱方兌換保證時，中國香

港金管局將收緊流動性，期間港股表現也往往偏弱。美國貿易政策不斷變化持續對全球大類資產

帶來衝擊。一方面，特朗普對印度等國再次展開關稅威脅。另一方面，美國對銅、鋁等商品加徵

關稅。６月以來美國關稅政策的持續變化推動全球貿易環境的不確定性再度上升，影響資本市場

風險偏好，擾動風險資產價格。當前港股流通市值中外資佔比約六成，擾動幅度或相對較大。



股市環境看，港股熱門板塊熱度下行，增量資金流入放緩。上半年港股表現佔優源自於科技

、消費等資產更具稀缺性。而６月以來港股新消費略顯過熱迹象，國內互聯網巨頭資本開支不及

預期，對港股科技板塊行情也形成壓制。此外，資金面上，２５年上半年港股通南向資金大幅流

入港股，不過６月以來，伴隨著ＡＨ溢價持續收窄，南向資金大幅流入勢頭略有放緩。外資７月

下旬開始逐漸流出，影響港股震蕩偏弱。



展望下半年，港股牛途繼續向上。儘管６月末以來港股表現偏弱，但美聯儲降息或臨近，港

幣匯率持續承壓現狀或有望扭轉，匯率對港股的壓制作用也將弱化。借鑑歷史上港股佔優行情，

本輪港股強勁源於港股資產更具稀缺性，吸引增量資金不斷流入。港股科技、消費類資產與當前

ＡＩ應用、新消費等產業趨勢相關度更高，且基本面更優，相較Ａ股而言仍具有稀缺性，有望吸

引南向資金繼續流入。ＡＩ應用加速落地中，充分受益ＡＩ周期的港股科技是主綫。



風險提示：美國通脹壓力加大，美聯儲降息延後；國內ＡＩ大規模商業化應用進展緩慢。



《國泰海通海外策略首席分析師 吳信坤》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

