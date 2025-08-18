【人行操作】人行２６６５億逆回購利率持平，淨投放１５４５億

《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行公布，今日進行２６６５億元（人民幣．下同）７天

期逆回購，中標利率持平１﹒４％。



公開市場今日有１１２０億元逆回購到期，即今日淨投放１５４５億元。



本周公開市場有７１１８億元逆回購到期，其中周一到周五分別到期１１２０億元、

１１４６億元、１１８５億元、１２８７億元、２３８０億元。（ｊｑ）

