《中國房產》內地下月開徵「房東稅」？官方：房租相關稅項沒變化

《經濟通通訊社１８日專訊》內地近日盛傳房屋出租稅費將在今年９月１５日《住房租賃條

例》實施時開徵，引起輿論熱議，「房東稅」話題一度衝上微博熱搜第一位。不過，內媒引述地

方相關部門和業內人士解釋，包括增值稅、房產稅、個人所得稅、附加稅費等在內的房屋出租相

關稅費一直存在，新規並非針對房東開徵新稅項或稅項加碼。



《住房租賃條例》是中國首部專門規範住房租賃活動的行政法規，旨在解決虛假房源、押金

亂扣等租房亂象。《條例》其中要求，「出租人應當按照規定，通過住房租賃管理服務平台等方

式將住房租賃合同向租賃住房所在地房產管理部門備案」，並要求「房管部門應當通過住房租賃

管理服務平台開展合同備案、租賃住房信息管理、統計監測等管理與服務，並與民政、自然資源

、教育、市場監督管理、金融管理、公安、稅務、統計等部門建立信息共享機制」。有輿論據此

認為，備案和信息共享，意味著將會全面向房東徵收稅款。



＊成都稅務部門：新例旨在避免「陰陽合同」等問題＊



對此，成都稅務發布消息稱，出租房屋相應的稅費政策，是實施了數十年的規定，並未因《

條例》出台而調整，更沒有新增「房東稅」，並強調《條例》的目的是規範住房租賃行為，真正

避免「陰陽合同」、惡意克扣押金、「一房多租」等情況出現。



成都稅務相關人員並介紹，在成都市，個人出租住房且在成都住房租賃交易服務平台網簽備

案，按照０％的稅率綜合徵收。個人出租住房未在成都住房租賃交易服務平台網簽備案，免徵城

鎮土地使用稅和印花稅；減按２％徵收房產稅；月租金１０萬元（人民幣．下同）以內的，免徵

增值稅，超過１０萬元的，減按１﹒５％徵收增值稅；減按１０％徵收個人所得稅。



國家稅務總局天津市稅務局也表示，針對房租收入的稅收規則一直存在，自然人出租住房，

增值稅按照５％的徵收率減按１﹒５％計算應納稅額，月租金收入未超過１０萬元，可免徵增值

稅。



＊廣州：租房相關稅項一般由租客承擔，少有報備＊



在廣州，按目前規定，個人出租住宅月租金為２０００元－３００００元的，稅率為４％；

未達２０００元的，按２０２１年的相關政策，綜合徵收率由４％降為２％，並沿用至今。當地

一名資深房地產中介人士透露，除非業主或租客有需求，例如租客需要辦理子女入學，或者需要

報銷租金等，才會向業主提出備案交稅的需求，否則大家不會有這種意識，「畢竟不報備也不會

有甚麼問題」，而且一般情況下，稅費是由租客承擔，「除非業主願意承擔稅費，否則他們不會

提這個事情」。



也有業主一直都有備案和交稅，「如果租客願意承擔最好，如果不願意，我也會自己交稅，

因為我認為這是對我自己的保護，假如有人心思不純，或者房子裏出現甚麼事故，我需要承擔的

責任能最小化」。（ｓｌ）

