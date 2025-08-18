  • 會員
AH股新聞

18/08/2025 11:51

比亞迪鄭州全地形賽車場開業，李雲飛：讓賽車文化走進生活

　　《經濟通通訊社１８日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）全地形賽車場上
周四（１４日）在鄭州正式開業。該賽車場位於鄭州航空港區，佔地超１５　萬平方米，目標是
實現「百萬人下賽道」，讓賽車文化從小眾專屬走向大眾體驗。目前該賽車場對外提供５９９元
（人民幣．下同）至６６６６元不等的預約套餐，其中，初級入門的５９９元套餐，便可以試駕
王朝╱海洋一台車，並試乘比亞迪超跑車型仰望Ｕ９跑賽道。
　
　　比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛在開業儀式上表示，「我們從來不是想建一個少數人
的遊樂場。我們要把西北的沙土、東北的冰、西南的山，通通搬進每個人的生活半徑，讓哪怕是
第一次握上方向盤的人，都能感受到汽車文化的魅力」。
　
　　作為國內首批新能源汽車專屬全地形賽車場，該場地以「全民賽道、全場好玩」為理念，堅
持「技術普惠」原則，旨在解決傳統賽車場門檻高、預約難、項目少的問題，為用戶提供涵蓋極
致駕控、專業培訓、品牌活動及新能源汽車文化科普的全方位服務。
　
　　與傳統賽車場單一賽道不同，比亞迪將全國特色地形「搬進」賽車場，打造了浮水航行、沙
漠衝坡等特色區域。其中，懸天沙坡區垂直高度２９﹒６米，衝坡落差２８度，獲得「最高、最
大的衝沙測試場」兩項健力士紀錄。浮水航行池專為仰望Ｕ８設計，７０米長的水池中，通過透
明亞克力窗可清晰看到車輛憑借易四方技術在水中直行、轉向。
　
　　在去年１月的「比亞迪科技夢想日」上，比亞迪董事長王傳福宣布將投資５０億元，在全球
範圍內率先建設全地形專業賽車場。今年５月，合肥賽道率先啟用；８月，鄭州全地形賽車場啟
用；明年初，紹興賽道也將投入運營。（ｓｌ）

