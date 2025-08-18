  • 會員
AH股新聞

18/08/2025 14:28

《央行動態》機構：人行重提防資金空轉，並擬弱化信貸規模情結

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國人民銀行上周五發布的２０２５年第二季度貨幣政策執行
報告，延續了適度寬鬆的貨幣政策，但是重提「提高資金使用效率，防範資金空轉」。報告並指
出，外部環境更趨複雜嚴峻，中國經濟挑戰依舊，將提高宏觀調控的前瞻性，保持流動性充裕；
報告還稱，「將引導銀行穩固信貸支持力度」，該表述與一季度報告的「引導銀行加大信貸投放
力度」有所區別。
　
＊開源證券：人行對信用擴張總量訴求下降＊
　
　　開源證券固收研究團隊解讀稱，人行對信貸投放從「加大投放力度」改為「穩固支持力度」
，說明人行對信用擴張的總量訴求下降、淡化信貸總量考核，未來支持特定領域的結構性貨幣政
策工具的重要性將繼續提升。此外，人行強調「提高資金使用效率，防範資金空轉」，從操作上
看，今年一季度在利率快速下行的背景下，人行主動收緊過流動性，若後續利率出現快速下行，
則收緊流動性是人行干預債市的重要潛在工具。
　
＊興業宏觀研究：增量政策出台並不急迫＊
　
　　　　興業宏觀研究則稱，「落實落細適度寬鬆的貨幣政策」、「抓好各項貨幣政策措施執行
」等表述，或表明當前貨幣政策以落實既有政策為主，增量政策出台並不急迫；下半年要鞏固金
融業「防空轉」和「反內捲」成果，弱化信貸投放的「規模情結」。
　
＊信達證券：料人行在現有框架下維持相對寬鬆＊
　
　　信達證券固收亦認為，人行提出的「引導銀行穩固信貸支持力度，保持金融總量合理增長」
可能與二季度以來信貸數據的走弱有關。報告顯示人行大概率仍將在現有框架下維持相對寬鬆，
如果信貸需求仍然偏弱，支持實體可能仍需貨幣政策進一步轉鬆，年內降準降息仍不能排除。
（ｓｌ）

