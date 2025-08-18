《華為動向》華為投資控股增資至６３８﹒８６億，增幅１０％

《經濟通通訊社１８日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，華為投資控股有限公司近日發生工商變更
，註冊資本由約５８０﹒７８億元人民幣增至約６３８﹒８６億元人民幣，增幅１０％。
企查查信息顯示，該公司成立於２００３年，法定代表人為趙明路，經營範圍包括從事高科
技產品的研究、開發、銷售、服務等，由華為投資控股有限公司工會委員會、任正非共同持股。
