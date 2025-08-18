  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

18/08/2025 14:50

《華為動向》華為投資控股增資至６３８﹒８６億，增幅１０％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，華為投資控股有限公司近日發生工商變更
，註冊資本由約５８０﹒７８億元人民幣增至約６３８﹒８６億元人民幣，增幅１０％。
　
　　企查查信息顯示，該公司成立於２００３年，法定代表人為趙明路，經營範圍包括從事高科
技產品的研究、開發、銷售、服務等，由華為投資控股有限公司工會委員會、任正非共同持股。
（ｓｌ）

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

上一篇新聞︰18/08/2025 15:04  《Ａ股行情》滬綜指企上三千七收創１０年高，成交近２﹒８萬億

下一篇新聞︰18/08/2025 14:38  《行業數據》機構：二季度中國市場手機出貨跌４％，華為重奪榜首

其他文章
More

18/08/2025 15:29  《中國要聞》河北擬建國家時空大數據中心京津冀樞紐提升北斗服務

18/08/2025 15:21  【ＡＩ】智元機器人全系產品開售，人形機器人售９﹒８萬人幣起

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處