《中國要聞》專家：提振消費先要撤消費限制，讓「有錢人」能消費

《經濟通通訊社１８日專訊》內地推出消費品以舊換新「國家補貼」致力提振消費，但政策

支撐效果正在減弱，７月社會消費品零售總額增速從６月的４﹒８％進一步下滑至３﹒７％，創

年內最低水平。十四屆全國政協經濟委員會副主任、中央財經委員會辦公室原副主任尹艷林近日

在北京大學國家發展研究院的第４１期承澤論壇上表示，提振消費先要讓「有錢人」能消費，破

除一些限制消費的行政干預舉措。



尹艷林表示，中國居民存款餘額較高，增速較快。基於此，要取消消費限制性措施，讓「有

錢人」去消費，從而帶動市場，進而增加居民收入，推動經濟增長。



他認為，國內大循環的最大堵點是有效需求不足，原因包括消費傾向遇到瓶頸、消費意願不

強、收入增長預期下降、投資收益下降等。問題的關鍵在於內需增長機制不健全，面臨不少體制

機制方面的堵點，例如一些行政性管制措施限制多樣化、多層次的消費需求，限制性消費政策仍

大量存在。因此，要完善促進消費的體制機制，尊重消費者自由選擇權，堅決摒棄行政隨意干預

居民消費的慣性思維，調整不利於消費結構升級的政策，全面清理現有不利於消費釋放，尤其是

各類限購、限貸、限價等行政干預措施。



他並指，健全擴大內需的有效機制，既包括消費方面，也包括投資方面。要將立足點放在為

企業投資做好服務上，激發社會投資動力和活力。同時，規範政府投資行為，既要發揮政府投資

的「彌補效應」，彌補市場失靈，也要避免「擠出效應」，讓企業投資發揮更大作用。（ｓｌ）

