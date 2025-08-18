  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

18/08/2025 16:15

《中國要聞》專家：提振消費先要撤消費限制，讓「有錢人」能消費

　　《經濟通通訊社１８日專訊》內地推出消費品以舊換新「國家補貼」致力提振消費，但政策
支撐效果正在減弱，７月社會消費品零售總額增速從６月的４﹒８％進一步下滑至３﹒７％，創
年內最低水平。十四屆全國政協經濟委員會副主任、中央財經委員會辦公室原副主任尹艷林近日
在北京大學國家發展研究院的第４１期承澤論壇上表示，提振消費先要讓「有錢人」能消費，破
除一些限制消費的行政干預舉措。
　
　　尹艷林表示，中國居民存款餘額較高，增速較快。基於此，要取消消費限制性措施，讓「有
錢人」去消費，從而帶動市場，進而增加居民收入，推動經濟增長。
　
　　他認為，國內大循環的最大堵點是有效需求不足，原因包括消費傾向遇到瓶頸、消費意願不
強、收入增長預期下降、投資收益下降等。問題的關鍵在於內需增長機制不健全，面臨不少體制
機制方面的堵點，例如一些行政性管制措施限制多樣化、多層次的消費需求，限制性消費政策仍
大量存在。因此，要完善促進消費的體制機制，尊重消費者自由選擇權，堅決摒棄行政隨意干預
居民消費的慣性思維，調整不利於消費結構升級的政策，全面清理現有不利於消費釋放，尤其是
各類限購、限貸、限價等行政干預措施。
　
　　他並指，健全擴大內需的有效機制，既包括消費方面，也包括投資方面。要將立足點放在為
企業投資做好服務上，激發社會投資動力和活力。同時，規範政府投資行為，既要發揮政府投資
的「彌補效應」，彌補市場失靈，也要避免「擠出效應」，讓企業投資發揮更大作用。（ｓｌ）

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰18/08/2025 16:18  【俄烏開戰】中國外交部：樂見俄美雙方接觸，推動解決烏克蘭危機

其他文章
More

18/08/2025 17:12  《海納智見－吳信坤》為何港股近期偏弱

18/08/2025 17:07  《神州經脈》滬指上三千七創十年高，北京消費跌幅擴，王毅訪印度

18/08/2025 17:00  《鍾之日記》恒指走勢反覆，京東健康跑出

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處