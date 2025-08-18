《神州金融》鄒瀾：加快提高動產利用率，提升中小微企融資可得性

《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行副行長鄒瀾在人行主管半月刊《中國金融》最新一期

撰文談２０２１年實施的動產和權利擔保統一登記制度改革，稱人行將加強政策支持引領，激發

動產融資市場強大活力。



鄒瀾表示，動產融資業務作為一種重要的融資方式，正逐漸成為企業特別是中小微企業解決

融資難題的重要工具，有利於金融市場多元化發展，提升金融服務普惠性和包容性。當前，中國

仍有大量的動產資源處於閒置狀態，動產利用率仍低於國際水平。下一步，應繼續發揮政策引導

作用，深化改革成果，加強理念宣貫，推動各方加速形成良性市場生態圈，持續釋放市場潛力，

加快提高動產利用率，優化動產資源配置，提升中小微企業融資可得性。



展望未來，中國即將邁入第十五個五年規劃周期，人行將繼續鞏固動產和權利擔保統一登記

改革成效，持續深化動產融資改革，更大釋放動產融資潛能，扎實做好金融「五篇大文章」，助

力實體經濟高質量發展。



＊截至６月底累計註冊登記用戶１５﹒２萬個＊



為進一步提高中國營商環境市場化、法治化、國際化水平，人行２０２１年與公安部、交通

運輸部、國家版權局、國家知識產權局等部門協同合作，在北京、上海、重慶、杭州、廣州、深

圳６個城市試點實現機動車、船舶、知識產權等擔保登記信息與統一登記系統共享互通、統一查

詢，並進一步將著作權質權、船舶抵押權查詢範圍擴展到全國，便利企業融資「一站式」查詢。



鄒瀾在文中介紹到，截至２０２５年６月底，動產融資統一登記公示系統累計註冊登記用戶

１５﹒２萬個，已全面覆蓋現有從事動產融資的擔保權人；服務的擔保人數量近１８００萬個，

以中小微企業（含個人和個體工商戶）為主。截至２０２５年６月底，統一登記系統累計發生查

詢２﹒９億筆，為當事人便捷了解擔保人名下動產和權利擔保負擔情況、防範交易風險提供了高

效支持。其中，動產和權利擔保統一登記制度實施後的查詢量達２億筆，是制度實施前查詢量的

２﹒４倍，制度改革成效凸顯。（ｓｌ）

