【人行操作】一個月期國庫現金定存中標利率１﹒７８％持平最低點

《經濟通通訊社１８日專訊》財政部、人民銀行今日進行一個月期（２８天）１２００億元
人民幣中央國庫現金定期存款招標，中標利率為１﹒７８％，持平該同期限上次招標結果，該次
招標為同期限國庫現金定存招標有紀錄以來的最低。
此次招標的是２０２５年中央國庫現金管理商業銀行定期存款（八期），起息日為２０２５
年８月１８日，到期日為２０２５年９月１５日（遇節假日順延）。（ｓｌ）
18/08/2025 18:02
