《神州能源》內地擬明年起限制乙烯產能擴張，削負債過重煉廠數量

《經濟通通訊社１８日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，中國可能從２０２６年起限制
以石油為原料的乙烯產能擴張，以減少債務負擔過重的煉廠數量，並實現碳排放目標。
知情人士稱，北京方面正考慮限制對以石腦油為原料、資本密集型大型煉化一體化項目的新
審批，以實現其政策目標，即將精煉產能上限控制在每年１０億噸，並到２０３０年前實現碳排
放達峰。（ｓｌ）
18/08/2025 17:45
