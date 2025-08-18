《神州能源》內地擬明年起限制乙烯產能擴張，削負債過重煉廠數量

《經濟通通訊社１８日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，中國可能從２０２６年起限制

以石油為原料的乙烯產能擴張，以減少債務負擔過重的煉廠數量，並實現碳排放目標。



知情人士稱，北京方面正考慮限制對以石腦油為原料、資本密集型大型煉化一體化項目的新

審批，以實現其政策目標，即將精煉產能上限控制在每年１０億噸，並到２０３０年前實現碳排

放達峰。（ｓｌ）

