18/08/2025 08:42

【企業盈警】上實城市開發（０５６３）料中期虧損最多５﹒３億元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》上實城市開發（００５６３）公布，預期截至６月３０日止中
期虧損介乎約４﹒７億至５﹒３億元，比去年同期虧損２﹒３億元擴大。
　
　　該集團指，預期虧損擴大主因物業銷售收益減少約４５％，因受多個項目銷售額減少所致，
以及毛利按年減少約５０％至６０％，主要原因是期內銷售額減少及交付之商品房項目毛利率較
低所致。
　
　　該集團將於８月底前公布業績。（ｗｈ）

