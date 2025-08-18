【企業盈警】上實城市開發（０５６３）料中期虧損最多５﹒３億元

《經濟通通訊社１８日專訊》上實城市開發（００５６３）公布，預期截至６月３０日止中

期虧損介乎約４﹒７億至５﹒３億元，比去年同期虧損２﹒３億元擴大。



該集團指，預期虧損擴大主因物業銷售收益減少約４５％，因受多個項目銷售額減少所致，

以及毛利按年減少約５０％至６０％，主要原因是期內銷售額減少及交付之商品房項目毛利率較

低所致。



該集團將於８月底前公布業績。（ｗｈ）

