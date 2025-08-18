《滬╱深股通》東方財富為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１８日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（１５日）「滬股通」及

「深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中信證券 （６０００３０） ２８００﹒８８

貴州茅台 （６００５１９） ２６４２﹒５１

寒武紀 （６８８２５６） ２４７４﹒３６

中國平安 （６０１３１８） ２０７０﹒５３

恒瑞醫藥 （６００２７６） １９４６﹒２３

招商銀行 （６０００３６） １９１６﹒５３

海光信息 （６８８０４１） １８９５﹒８１

工業富聯 （６０１１３８） １８３８﹒７２

紫金礦業 （６０１８９９） １６２２﹒７５

藥明康德 （６０３２５９） １６０６﹒４７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



「深股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

東方財富 （３０００５９）４３０４﹒０８

寧德時代 （３００７５０）２９３８﹒１４

中際旭創 （３００３０８）２０３８﹒７２

同花順 （３０００３３）２０３８﹒４６

陽光電源 （３００２７４）１６６７﹒２８

新易盛 （３００５０２）１３９８﹒９８

勝宏科技 （３００４７６）１２９１﹒６８

滬電股份 （００２４６３）１１３９﹒７６

比亞迪 （００２５９４）１０９８﹒８８

英維克 （００２８３７）１０６１﹒９３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（以上數字取小數點後兩個位）

