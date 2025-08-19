《駐京專電》李強：激發消費潛力，採取措施鞏固地產市場止跌回穩

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國務院總理李強１８日主持召開國務院第

九次全體會議，強調鞏固拓展經濟回升向好勢頭，努力完成全年經濟社會發展目標任務，要提升

宏觀政策實施效能，激發消費潛力，擴大有效投資，採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢

，推進科技創新和產業創新深度融合，穩定就業保障民生。



＊持續激發消費潛力，系統清理消費領域限制性措施＊



李強強調，要進一步增強政策針對性有效性，及時回應市場關切，穩定市場預期。要抓住關

鍵著力點做強國內大循環，以國內大循環的內在穩定性和長期成長性對沖國際循環的不確定性。

持續激發消費潛力，系統清理消費領域限制性措施，加快培育壯大服務消費、新型消費等新增長

點。加力擴大有效投資，發揮重大工程引領帶動作用，適應需求變化更多投資於人、服務於民生

，積極促進民間投資。縱深推進全國統一大市場建設，不斷釋放超大規模市場紅利。



＊結合城市更新，多管齊下釋放改善性需求＊



採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢，結合城市更新推進城中村和危舊房改造，多管

齊下釋放改善性需求。



要在深化改革開放中增強發展動力，推進科技創新和產業創新深度融合，激發各類經營主體

的創新創造活力。堅定不移擴大高水平對外開放，有序擴大自主開放和單邊開放，創新發展數字

貿易、服務貿易。要更大力度穩定就業保障民生，拓寬就業增收渠道，聚焦群眾關切提升民生服

務，進一步加強防災減災救災和安全生產監管，確保社會大局穩定。

