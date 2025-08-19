  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

19/08/2025 08:40

《駐京專電》李強：激發消費潛力，採取措施鞏固地產市場止跌回穩

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國務院總理李強１８日主持召開國務院第
九次全體會議，強調鞏固拓展經濟回升向好勢頭，努力完成全年經濟社會發展目標任務，要提升
宏觀政策實施效能，激發消費潛力，擴大有效投資，採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢
，推進科技創新和產業創新深度融合，穩定就業保障民生。
　
＊持續激發消費潛力，系統清理消費領域限制性措施＊
　
　　李強強調，要進一步增強政策針對性有效性，及時回應市場關切，穩定市場預期。要抓住關
鍵著力點做強國內大循環，以國內大循環的內在穩定性和長期成長性對沖國際循環的不確定性。
持續激發消費潛力，系統清理消費領域限制性措施，加快培育壯大服務消費、新型消費等新增長
點。加力擴大有效投資，發揮重大工程引領帶動作用，適應需求變化更多投資於人、服務於民生
，積極促進民間投資。縱深推進全國統一大市場建設，不斷釋放超大規模市場紅利。
　
＊結合城市更新，多管齊下釋放改善性需求＊
　
　　採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢，結合城市更新推進城中村和危舊房改造，多管
齊下釋放改善性需求。
　
　　要在深化改革開放中增強發展動力，推進科技創新和產業創新深度融合，激發各類經營主體
的創新創造活力。堅定不移擴大高水平對外開放，有序擴大自主開放和單邊開放，創新發展數字
貿易、服務貿易。要更大力度穩定就業保障民生，拓寬就業增收渠道，聚焦群眾關切提升民生服
務，進一步加強防災減災救災和安全生產監管，確保社會大局穩定。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

台民眾從親美、疑美，走向仇美

19/08/2025 08:00

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處