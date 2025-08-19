  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

19/08/2025 18:25

榮昌生物：原研新型雙特異性抗體獲納入內地突破性治療藥物品種

　　《經濟通通訊社１９日專訊》榮昌生物（０９９９５）（滬：６８８３３１）宣布，公司原
研的新型雙特異性抗體ＲＣ１４８，被中國國家藥品監督管理局藥品審評中心（ＣＤＥ）正式納
入突破性治療藥物品種，針對適應症為ＲＣ１４８聯合多西他賽治療經ＰＤ－１╱ＰＤ－Ｌ１抑
制劑和含鉑化療（聯合或序貫）治療失敗的驅動基因陰性局部晚期或轉移性非小細胞肺癌
（ＮＳＣＬＣ）。（ｒｈ）

【你點睇？】新田科技城發展區發現明朝古墓群，有團體倡當局修改規劃，原址保留，你是否贊成？► 立即投票

下一篇新聞︰19/08/2025 18:14  福耀玻璃中期純利升３７﹒３％至４８億人幣，息０﹒９人幣

其他文章
More

19/08/2025 18:04  《中國要聞》７月銅產量回落至１２７萬噸，上月創新高１３０萬噸

19/08/2025 17:53  彭博：宗馥莉擬就遺產糾紛法院判令提出上訴

19/08/2025 17:44  中國銀行完成發行５００億人幣總損失吸收能力非資本債券

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用

19/08/2025 14:54

大國博弈

日本央行需要追趕形勢

19/08/2025 12:55

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處