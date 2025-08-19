榮昌生物：原研新型雙特異性抗體獲納入內地突破性治療藥物品種

《經濟通通訊社１９日專訊》榮昌生物（０９９９５）（滬：６８８３３１）宣布，公司原
研的新型雙特異性抗體ＲＣ１４８，被中國國家藥品監督管理局藥品審評中心（ＣＤＥ）正式納
入突破性治療藥物品種，針對適應症為ＲＣ１４８聯合多西他賽治療經ＰＤ－１╱ＰＤ－Ｌ１抑
制劑和含鉑化療（聯合或序貫）治療失敗的驅動基因陰性局部晚期或轉移性非小細胞肺癌
（ＮＳＣＬＣ）。（ｒｈ）
19/08/2025 18:25
