福耀玻璃中期純利升３７﹒３％至４８億人幣，息０﹒９人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》福耀玻璃（０３６０６）（滬：６００６６０）公布，截至

２０２５年６月３０日止中期純利４８﹒０４億元（人民幣．下同），按年升３７﹒３％；每股

基本盈利１﹒８４元，派中期息０﹒９元。



期內收入２１４﹒４７億元，升１６﹒９％。（ｂｎ）



