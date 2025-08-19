  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

19/08/2025 08:13

《港滬深通》港股總市值４６﹒６萬億元，滬深９１萬億人民幣

　　《經濟通通訊社１９日專訊》根據香港交易所（００３８８）資料顯示，截至上個交易日
（１８日），港滬深三地證券交易所的市場概況如下：
　　　　　　　　　　香港交易所　　　　　　　上海交易所　　　　　　　深圳交易所　　　
　　　　　　　　主板　　　　創業板　　　　Ａ股　　　　Ｂ股　　　　Ａ股　　　　Ｂ股　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上市公司　　　　２３３７　　　３１４　　　１６９４　　　４１　　　２８７０　　　３９
（家）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｈ股總數　　　　　３７８　　　　１６　　　　　　－　　　　－　　　　　　－　　　　－
（隻）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上市非Ｈ股內　　１０６１　　　　５７　　　　　　－　　　　－　　　　　　－　　　　－
地企業（隻）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上市證券　　　１５４１８　　　３１４　　　　　　－　　　　－　　　　　　－　　　　－
（隻）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
總市值　　　４６５０５８　　　７０１　５１２５４８　　９７２　３９５４６８　　５３０
（億元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
流通市值　　　　　　　－　　　　　－　４９１２８１　　７２３　３３９５８７　　５２８
（億元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平均ＰＥ　　　１４﹒８１　３６﹒５５　　１３﹒９６　９﹒９５　　２９﹒０７　９﹒４８
（倍）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
成交　　　　　　　　　　３１３０２１　　　　　１６１３３１２　　　　　１６３０７３２
百萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。

【你點睇？】新田科技城發展區發現明朝古墓群，有團體倡當局修改規劃，原址保留，你是否贊成？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

台民眾從親美、疑美，走向仇美

19/08/2025 08:00

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處