《神州頭條》財經報章頭版摘要：李強稱鞏固拓展經濟回升向好勢頭

《經濟通通訊社１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



醫保工作年中座談會要求賦能醫藥產業創新，完善生育保險制度

全國醫療保障工作年中座談會日前在陝西西安召開。會議要求，賦能醫藥產業創新，落實《支持

創新藥高質量發展的若干措施》，制定商業健康保險創新藥目錄。完善生育保險制度，鼓勵有條

件的地區將靈活就業人員、農民工、新就業形態人員納入生育保險覆蓋範圍。



提高市場流動性，財政部開展國債做市支持操作

為支持國債做市，提高國債二級市場流動性，健全反映市場供求關系的國債收益率曲線，財政部

決定開展國債做市支持操作。本次操作方向為隨賣，操作券種為２０２５年記帳式附息（十期）

國債和２０２５年記帳式附息（十二期）國債，操作額分別為２﹒７億元和２﹒８億元，競爭性

招標時間為８月１９日的１１：０５－１１：３５。



Ａ股市場情緒提升，更多增量資金可期

近期，公募基金、私募基金、保險資金、外資等多路增量資金積極入場，資金從銀行存款向權益

市場遷移的「存款搬家」跡象明顯，上市公司回購資金增多。市場人士預期，隨著政策面、基本

面持續向好，投資情緒回暖以及風險收益比改善，股票配置的性價比持續提升，更多資金有望流

向Ａ股市場。





《上海證券報》



李強：鞏固拓展經濟回升向好勢頭，努力完成全年經濟社會發展目標任務

國務院總理李強１８日主持召開國務院第九次全體會議，深入學習貫徹習近平總書記關於當前經

濟形勢和經濟工作的重要講話精神，強調要切實把思想和行動統一到黨中央對形勢的科學判斷和

決策部署上來，鞏固拓展經濟回升向好勢頭，努力完成全年經濟社會發展目標任務。



聚焦重點領域和薄弱環節，金融支持不斷加力

今年前７個月，社會融資規模、廣義貨幣（Ｍ２）、人民幣貸款等金融總量穩步增長，為實體經

濟運行營造了良好的貨幣金融環境。７月３０日召開的中央政治局會議提出，「貨幣政策要保持

流動性充裕，促進社會綜合融資成本下行。用好各項結構性貨幣政策工具，加力支持科技創新、

提振消費、小微企業、穩定外貿等」。



增強法治保障，讓民營企業安心發展

民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，是高質量發展的重要基礎。「十四五」以來，執法司法

機關聚焦民營企業經營所思所想所盼，著力以法治的穩定性增強發展的確定性，助力經營主體專

心干事、安心發展。





《證券時報》



Ａ股總市值首次突破１００萬億，上證指數創近１０年新高

８月１８日，滬深北股市放量上漲，成交額突破２﹒８萬億元，Ａ股總市值首次突破１００萬億

元大關。上證指數創出近１０年新高，深證成指、創業板指創兩年多新高，北證５０創出歷史新

高。市場分析指出，本輪行情既是政策紅利釋放、產業升級提速等多重因素共振推動的結果，也

是全球資本再配置趨勢下外資回流、國內「資產荒」背景下權益資產吸引力提升的結果。



舌尖上的效率革命，食品消費業「智造」進行時

食品行業作為傳統產業，在穩增長、惠民生、促發展中佔據重要地位。今年６月，工信部等七部

門聯合印發《食品工業數字化轉型實施方案》，為數字化賦能食品行業發展按下「加速鍵」。據

業內統計，目前中國食品行業重點工業企業關鍵工序數控化率、數字化研發設計工具普及率分別

達６３﹒３％、７２﹒８％。食品行業推進數字化轉型，不僅是技術賦能，還能有效助力消費升

級。（ｅｗ）

