《神州經脈》首７月財收轉增支出持平，青年失業率一年高，股匯跌

《神州經脈》滬綜指昨創高位後今日（１９日）明顯回調，收市微跌０﹒０２％，報

３７２７﹒２９點，兩連升斷纜，深成指也跌０﹒１２％，創業板指弱０﹒１７％。滬深兩市全

天成交仍高見２﹒６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減１７５７億元或６﹒４％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開後進一步下探一周低點，午後跌幅收窄，收報

７﹒１８２０，較上個交易日４時３０分收盤價跌２８點子，全日在７﹒１８１３－

７﹒１８８７之間波動，波幅不足８０點。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１３５９，較上個

交易日跌３７點子，比市場預測偏強近４９０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國務院總理李強１８日主持召開國務院第九次全體會議，強調鞏固拓展經濟回升向好勢頭

，努力完成全年經濟社會發展目標任務，提升宏觀政策實施效能，激發消費潛力，擴大有效投資

，採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢，推進科技創新和產業創新深度融合，穩定就業保

障民生。



２﹒ 財政部公布，１－７月，全國一般公共預算收入１３５８３９億元，同比增長０﹒１％，

中止今年以來的跌勢，１－６月為下降０﹒３％。其中，全國稅收收入１１０９３３億元，同比

下降０﹒３％；非稅收入２４９０６億元，同比增長２％。根據測算，７月全國一般公共預算收

入２０２７３億元，同比增長２﹒６％，其中，中央、地方收入分別增長２﹒２％、３﹒１％，

月度增幅均為今年以來最高。



３﹒ 財政部公布，１－７月，全國一般公共預算支出１６０７３７億元，同比增長３﹒４％，

增速與１－６月持平。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出２３３２７億元，同比增長

８﹒８％；地方一般公共預算支出１３７４１０億元，同比增長２﹒５％。主要支出科目中，社

會保障和就業支出２７６２１億元，同比增長９﹒８％。債務付息支出７５７３億元，同比增長

６﹒４％。科學技術支出５３３０億元，同比增長３﹒２％。



４﹒ 國家統計局公布７月分年齡組失業率數據。７月，全國城鎮不包含在校生的１６－２４歲

勞動力失業率為１７﹒８％，中止連續四個月的跌勢，較６月增加３﹒３個百分點，並創去年８

月以來近一年新高。７月，不包含在校生的２５－２９歲勞動力失業率為６﹒９％，較６月略增

０﹒２個百分點，為今年５月以來高位。７月，不包含在校生的３０－５９歲勞動力失業率為

３﹒９％，較６月微跌０﹒１個百分點，為今年５月以來最低。



５﹒ 據《路透》引述知情人士表示，英偉達正在為中國市場開發一款基於其最新

Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ架構的新型人工智能（ＡＩ）芯片，其功能將比目前獲准在中國銷售的

Ｈ２０更強大。新芯片暫時被稱為Ｂ３０Ａ，將採用單芯片設計，其原始算力可能僅為英偉達旗

艦Ｂ３００加速卡中更複雜的雙芯片配置的一半。該芯片的規格尚未完全確定，但英偉達希望最

早在下個月向中國客戶交付樣品進行測試。



６﹒ Ｔｅｓｌａ（特斯拉）中國在社交媒體表示，旗下新款六座純電ＳＵＶ（運動型多用途汽

車）Ｍｏｄｅｌ Ｙ Ｌ即將登場，售價３３﹒９萬元起。據介紹，該款新車在多方面相較同級

的純電動中大型ＳＵＶ╱ＭＰＶ都有提升：ＣＬＴＣ續航達到７５１公里，是同級超長續航；能

耗低至１２﹒８ｋＷｈ╱１００ｋｍ，也是同級超低能耗；車重降至２０８８公斤，同級中的超

輕量化車身。分析認為，特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｙ Ｌ將衝擊中國「新勢力」車企推出的類似產品

。



７﹒ 財政部公布，７月份，全國共銷售彩票５１９﹒４９億元，同比減少２７﹒０６億元，下

降５﹒０％，主要是受去年同期歐洲杯賽事影響，競猜型彩票銷量基數較高。１－７月累計，全

國共銷售彩票３６９８﹒０３億元，同比增加６６﹒７０億元，增長１﹒８％。



８﹒ 國家體育總局體育經濟司司長楊雪鶇今日在國新辦發布會表示，今年上半年，河北、浙江

、福建等７地一共監測了５１１場重點賽事活動，帶動體育及相關消費超１６０億元，場均帶動

超３０００萬元，在擴大內需方面發揮了重要作用。（ｓｌ）

