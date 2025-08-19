《鍾之日記》大市欠方向，恒指四連跌

《鍾之日記》８月１９日，香港天氣：大雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股三大指數周一（１８日）收盤幾乎持平，全天缺乏明確方向。港股輕微高開，其後表現

反覆，Ａ股高位回落，大市氣氛受影響，午後走勢疲軟，恒指全日跌５３點，連跌四個交易日，

收報２５１２２，主板成交逾２７８２億元。



＊滬指兩連升斷纜，成交續高位＊



滬綜指昨創高位後今日明顯回調，收市微跌０﹒０２％，報３７２７﹒２９點，兩連升斷纜

，深成指也跌０﹒１２％，創業板指弱０﹒１７％。滬深兩市全天成交仍高見２﹒６萬億元人民

幣，較上個交易日減少６﹒４％。



分析師稱，股市屢創新高，但基本面數據乃至政策面近期並未提供明顯驅動，雖然政府相關

部門發言措辭均較為積極，但僅起到信心提振作用，缺乏明顯拉動力。短期股市走勢主要受資金

、情緒和結構性行情拉動，由於近期市場對於經濟數據敏感度不高，短期沒有明顯利空，資金持

續入場，疊加偏樂觀的情緒，股市上行之勢持續。



國務院總理李強昨主持召開國務院第九次全體會議表示，強調要抓住關鍵著力點，做強國內

大循環，持續激發消費潛力，系統清理消費領域限制性措施；要採取有力措施鞏固房地產市場止

跌回穩態勢。消費股受帶動，白酒全天領升，酒鬼酒（深：０００７９９）漲停。房地產板塊一

度衝高，華麗家族（滬：６００５０３）封板。



＊摩通看好內銀，交行獲升評級＊



摩根大通發表報告表示，受益於淨利差企穩和手續費收入增長，預計中資銀行股下半年將上

漲，吸引尋求股息的投資者。分析師估計，在中國內地上市的Ａ股的漲幅可能高達１５％，在香

港上市的Ｈ股可能上漲８％。該行涵蓋的內地上市銀行股今年的平均股息收益率約為４﹒３％。



摩根大通稱，受淨於利差改善和手續費收入溫和回升的推動，銀行下半年收入和利潤增長應

會較上季改善。降息周期即將結束，預計今年下半年或２０２６年還會有一到兩次降息。



摩根大通並上調幾隻內銀股的評級，包括交通銀行（０３３２８）Ａ股和Ｈ股由「中性」上

調至「增持」；平安銀行（深：０００００１）由「減持」上調至「中性」。



內銀股部分見升幅，獲調高評級的交行漲０﹒９％，農行（０１２８８）升０﹒７％，中國

銀行（０３９８８）及工行（０１３９８）無升跌，郵儲行（０１６５８）則跌０﹒２％。



另外，人行上周發布二季度貨幣政策執行報告指出，當前外部環境更趨複雜嚴峻，中國經濟

挑戰依舊，將提高宏觀調控的前瞻性，保持流動性充裕；報告還稱，將「引導銀行穩固信貸支持

力度」。同時，持續強化利率政策的執行和監督，降低銀行負債成本，推動社會綜合融資成本下

降。



＊Ａ股回暖開戶者眾，中資券商沒受惠＊



Ａ股市場回暖，滬綜指突破３７００點，創近十年新高，成交額持續維持在２萬億元人民幣

以上的高位；有指此輪升市是「存款搬家」，越來越多資金從銀行轉向股市，吸引大量散戶入市

。最新數據可以印證，２０２５年７月新增Ａ股開戶人數達到１９６﹒３６萬戶，按年增幅超過

７０％，按月也上升約２０％；同時年輕投資者湧入，手機開戶成主流，現場開戶者也增加，尤

其是申請北交所、科創板等特殊權限的投資者。而財政部最新公布，１－７月證券交易印花稅同

比增長６２﹒５％，也反映市場交投熱烈。



不過，中資券商股今日反高潮紛跌，中金（０３９０８）挫３％，國泰君安國際

（０１７８８）跌２﹒６％，中信證券（０６０３０）跌２﹒５％，中國銀河（０６８８１）跌

２﹒４％。



