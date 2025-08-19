  • 會員
AH股新聞

19/08/2025 09:50

《Ａ股焦點》立訊精密跌近１％，遞交Ｈ股發行上市申請

　　《經濟通通訊社１９日專訊》立訊精密（深：００２４７５）公告，已於周一（１８日）向
香港聯交所遞交發行境外上市Ｈ股，並在港交所主板掛牌上市的申請，並於同日在聯交所網站刊
登本次發行的申請材料。立訊精密是蘋果ＡｉｒＰｏｄｓ、ｉＰｈｏｎｅ等產品的核心供應商，
總部位於深圳，總市值達２４６０億元人民幣。
　
　　立訊精密Ａ股今日高開後倒跌，現跌０﹒９６％，報３９﹒２２元人民幣。（ｗｎ）

