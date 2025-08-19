  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

19/08/2025 11:09

《中國要聞》上海發布推動「ＡＩ＋製造」發展的實施方案

　　《經濟通通訊社１９日專訊》上海市經濟和信息化委員會、上海市發展和改革委員會、上海
市國有資產監督管理委員會發布《上海市加快推動「ＡＩ＋製造」發展的實施方案》，旨在推動
人工智能技術與製造業融合，通過三年時間努力，在語料、模型、平台、場景等領域形成一批創
新成果。
　
　　其中提到，推動基礎模型開展多模態算法創新，提升物理仿真、視覺處理等能力；打造工業
基礎模型庫和信息庫，支持工廠布局優化、自動引導車尋路等應用創新；發展工業數據治理技術
和合成技術，支撐模擬仿真、工業機器人泛化抓取等模型訓練與應用驗證。同時，打造工業智算
雲平台和工業語料公共服務平台，建設「ＡＩ＋製造」融合創新基地，開展各類技術應用的實訓
、標準制定、技術平台構建等工作，提升行業智能化水平。
　
　　方案提出，聚焦集成電路、電子信息、汽車、高端裝備、船舶海工、航空航天、先進材料、
鋼鐵、時尚消費品、醫藥製造等重點行業，推動企業創新應用人工智能技術，打造細分領域行業
模型，發展面向特定場景的專用小模型，構建多層次工業模型體系，提升大模型和小模型的協同
效率，加快在工業場景中落地應用。（ｗｎ）

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

上一篇新聞︰19/08/2025 11:09  《中國要聞》Ｐａｎｄｏｒａ擬翻倍關閉１００間中國門店並裁員

下一篇新聞︰19/08/2025 11:05  《Ａ股焦點》摩根大通看好中資銀行股，交行ＡＨ評級上升股價揚

其他文章
More

19/08/2025 11:34  廣東８月下旬澳門發２５億人民幣債券，包括首發全運會專項債券

19/08/2025 11:21  《Ａ股異動》長飛光纖Ａ漲停，現報６０﹒９１元人幣

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

台民眾從親美、疑美，走向仇美

19/08/2025 08:00

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處