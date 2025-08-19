《中國要聞》上海發布推動「ＡＩ＋製造」發展的實施方案

《經濟通通訊社１９日專訊》上海市經濟和信息化委員會、上海市發展和改革委員會、上海

市國有資產監督管理委員會發布《上海市加快推動「ＡＩ＋製造」發展的實施方案》，旨在推動

人工智能技術與製造業融合，通過三年時間努力，在語料、模型、平台、場景等領域形成一批創

新成果。



其中提到，推動基礎模型開展多模態算法創新，提升物理仿真、視覺處理等能力；打造工業

基礎模型庫和信息庫，支持工廠布局優化、自動引導車尋路等應用創新；發展工業數據治理技術

和合成技術，支撐模擬仿真、工業機器人泛化抓取等模型訓練與應用驗證。同時，打造工業智算

雲平台和工業語料公共服務平台，建設「ＡＩ＋製造」融合創新基地，開展各類技術應用的實訓

、標準制定、技術平台構建等工作，提升行業智能化水平。



方案提出，聚焦集成電路、電子信息、汽車、高端裝備、船舶海工、航空航天、先進材料、

鋼鐵、時尚消費品、醫藥製造等重點行業，推動企業創新應用人工智能技術，打造細分領域行業

模型，發展面向特定場景的專用小模型，構建多層次工業模型體系，提升大模型和小模型的協同

效率，加快在工業場景中落地應用。（ｗｎ）

