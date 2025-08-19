《神州金融》國開行：前７月發放３８５０億先進製造業貸款增五成

《經濟通通訊社１９日專訊》今年１至７月，國家開發銀行發放先進製造業和戰略性新興產
業貸款３８５０億元人民幣，同比增長５１﹒３％。
國開行產業與科創業務部負責人介紹，國開行著力為集成電路、國產大飛機、高端裝備製造
、新材料等重點產業鏈、重點項目提供中長期融資支持。同時，在風險可控的前提下，加大對先
進製造業集群、創新型產業集群屬地分行的差異化授權，著力打造特色產業集群金融服務場景。
（ｗｎ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
19/08/2025 13:59
《經濟通通訊社１９日專訊》今年１至７月，國家開發銀行發放先進製造業和戰略性新興產
業貸款３８５０億元人民幣，同比增長５１﹒３％。
國開行產業與科創業務部負責人介紹，國開行著力為集成電路、國產大飛機、高端裝備製造
、新材料等重點產業鏈、重點項目提供中長期融資支持。同時，在風險可控的前提下，加大對先
進製造業集群、創新型產業集群屬地分行的差異化授權，著力打造特色產業集群金融服務場景。
（ｗｎ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
上一篇新聞︰19/08/2025 14:31 《華為動向》智界及問界秋季新品發布會下周一舉行
下一篇新聞︰19/08/2025 13:58 《中印關係》印度稱中國承諾恢復稀土、化肥供應
19/08/2025 13:50 【聚焦數據】深圳７月出口規模新高增４﹒７％，進口增８﹒８％
19/08/2025 13:42 《駐京專電》體育總局：上半年５１１場賽事帶動消費超１６０億元
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N