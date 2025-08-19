  • 會員
19/08/2025 13:59

《神州金融》國開行：前７月發放３８５０億先進製造業貸款增五成

　　《經濟通通訊社１９日專訊》今年１至７月，國家開發銀行發放先進製造業和戰略性新興產
業貸款３８５０億元人民幣，同比增長５１﹒３％。
　
　　國開行產業與科創業務部負責人介紹，國開行著力為集成電路、國產大飛機、高端裝備製造
、新材料等重點產業鏈、重點項目提供中長期融資支持。同時，在風險可控的前提下，加大對先
進製造業集群、創新型產業集群屬地分行的差異化授權，著力打造特色產業集群金融服務場景。
（ｗｎ）

