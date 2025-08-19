  • 會員
大國博弈
AH股新聞

19/08/2025 15:28

《中國要聞》個人養老金新增三種領取情形，９月１日起實施

　　《經濟通通訊社１９日專訊》８月１９日，人力資源社會保障部等５部門對外發布《關於領
取個人養老金有關問題的通知》（以下簡稱《通知》），進一步豐富個人養老金領取情形，明確
具體操作辦法，自９月１日起開始實施。
　
　　《通知》新增了３種個人養老金領取情形：申請之日前１２個月內，本人（或配偶、未成年
子女）發生的與基本醫保相關的醫藥費用支出，扣除醫保報銷後個人負擔（指醫保目錄範圍內的
自付部分）累計超過本省（自治區、直轄市）上一年度居民人均可支配收入；申請之日前２年內
領取失業保險金累計達到１２個月；正在領取城鄉最低生活保障金。
　
　　此前，參加人符合下列條件之一的，可以領取個人養老金。一是達到領取基本養老金年齡。
二是完全喪失勞動能力。三是出國（境）定居。
　
　　《通知》明確，參加人領取個人養老金，可以通過國家社會保險公共服務平台等全國統一線
上服務入口、個人養老金資金帳戶開戶銀行、當前基本養老保險關係所在地社會保險經辦機構等
渠道提出申請，由社保經辦機構核實。對核實通過的，由個人養老金資金帳戶開戶銀行代扣代繳
３％個人所得稅後，將資金劃轉至本人社會保障卡銀行帳戶。（ｗｎ）

