《中國要聞》個人養老金新增三種領取情形，９月１日起實施

《經濟通通訊社１９日專訊》８月１９日，人力資源社會保障部等５部門對外發布《關於領

取個人養老金有關問題的通知》（以下簡稱《通知》），進一步豐富個人養老金領取情形，明確

具體操作辦法，自９月１日起開始實施。



《通知》新增了３種個人養老金領取情形：申請之日前１２個月內，本人（或配偶、未成年

子女）發生的與基本醫保相關的醫藥費用支出，扣除醫保報銷後個人負擔（指醫保目錄範圍內的

自付部分）累計超過本省（自治區、直轄市）上一年度居民人均可支配收入；申請之日前２年內

領取失業保險金累計達到１２個月；正在領取城鄉最低生活保障金。



此前，參加人符合下列條件之一的，可以領取個人養老金。一是達到領取基本養老金年齡。

二是完全喪失勞動能力。三是出國（境）定居。



《通知》明確，參加人領取個人養老金，可以通過國家社會保險公共服務平台等全國統一線

上服務入口、個人養老金資金帳戶開戶銀行、當前基本養老保險關係所在地社會保險經辦機構等

渠道提出申請，由社保經辦機構核實。對核實通過的，由個人養老金資金帳戶開戶銀行代扣代繳

３％個人所得稅後，將資金劃轉至本人社會保障卡銀行帳戶。（ｗｎ）

