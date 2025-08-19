  • 會員
19/08/2025 08:28

《中國監管》京東旗下網銀在線被罰沒近千萬元，年內二次受罰

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行北京市分行發布行政處罰公告，對京東集團
（０９６１８）旗下第三方支付機構網銀在線（北京）支付科技有限公司（「網銀在線」）的違
規行為作出警告，並罰沒近千萬元（人民幣．下同），遭罰的主因是未按規定建立並落實特約商
戶實名制管理制度、違規進行支付帳戶到銀行帳戶的非同名劃轉等１０項行為，遭沒收違法所得
約２１９萬元，並處罰約７４３萬元，罰沒共計約９６２萬元。
　
　　這已經是網銀在線年內的第二次受罰。今年１月，網銀在線因未按規定履行客戶身份識別義
務、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告，被罰款１０１﹒７３萬元。
　
　　對於此次處罰，網銀在線回應稱，收到人民銀行相關指導後，已第一時間完成相關整改事項
；網銀在線將持續完善合規治理水平，積極落實各項監管要求，提升合規經營能力。
　
　　網銀在線屬於老牌支付機構，成立於２００３年６月，並於２０１１年獲得國內首批第三方
支付牌照，２０１２年被京東收購，業務範圍涵蓋銀行卡收單（北京）、互聯網支付、移動電話
支付、固定電話支付等多個領域。（ｃｔ）

