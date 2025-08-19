  • 會員
AH股新聞

19/08/2025 09:31

《Ａ股行情》滬綜指近平開，李強要求穩預期促消費

　　《經濟通通訊社１９日專訊》滬指昨（１８日）創下十年收盤新高，兩市成交達２﹒７６萬
億（人民幣．下同），為歷史第三大單日成交額，今早指數近平開，滬綜指微幅高開０﹒０１％
，報３７２８﹒４９點，深成指低開０﹒０６％，創業板指低開０﹒３７％。盤初船舶、家電及
醫藥股走高。
　
　　國務院總理李強１８日主持召開國務院第九次全體會議，強調要進一步提升宏觀政策實施效
能，深入評估政策實施情況，增強政策針對性有效性，及時回應市場關切，穩定市場預期。要抓
住關鍵著力點做強國內大循環，持續激發消費潛力，加快培育壯大服務消費、新型消費等新增長
點。他並提到採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢，結合城市更新推進城中村和危舊房改
造，多管齊下釋放改善性需求。
　
　　Ａ股市場近期大漲、交易活躍，股市賺錢效應吸引著居民資產、上市公司自有閑置資金、外
資等多路資金流入市場。《證券日報》引述中信建投分析師夏凡捷表示，７月份非銀存款同比多
增１﹒３９萬億元，反映出居民資產配置的顯著變化，居民資金正在大規模向非銀機構「搬家」
，廣譜利率下行和近期資本市場回暖是主要原因。中國銀河證券首席策略分析師楊超稱，從資金
流向看，預計約５０００億至８０００億元直接進入股市，新質生產力成為政策支持下的主要承
接板塊。
　
　　另外，人民銀行今日進行５８０３億元７天期逆回購，公開市場有１１４６億元逆回購到期
，即今日淨投放４６５７億元。（ｒｙ）

