《Ａ股行情》滬綜指近平開，李強要求穩預期促消費

《經濟通通訊社１９日專訊》滬指昨（１８日）創下十年收盤新高，兩市成交達２﹒７６萬

億（人民幣．下同），為歷史第三大單日成交額，今早指數近平開，滬綜指微幅高開０﹒０１％

，報３７２８﹒４９點，深成指低開０﹒０６％，創業板指低開０﹒３７％。盤初船舶、家電及

醫藥股走高。



國務院總理李強１８日主持召開國務院第九次全體會議，強調要進一步提升宏觀政策實施效

能，深入評估政策實施情況，增強政策針對性有效性，及時回應市場關切，穩定市場預期。要抓

住關鍵著力點做強國內大循環，持續激發消費潛力，加快培育壯大服務消費、新型消費等新增長

點。他並提到採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢，結合城市更新推進城中村和危舊房改

造，多管齊下釋放改善性需求。



Ａ股市場近期大漲、交易活躍，股市賺錢效應吸引著居民資產、上市公司自有閑置資金、外

資等多路資金流入市場。《證券日報》引述中信建投分析師夏凡捷表示，７月份非銀存款同比多

增１﹒３９萬億元，反映出居民資產配置的顯著變化，居民資金正在大規模向非銀機構「搬家」

，廣譜利率下行和近期資本市場回暖是主要原因。中國銀河證券首席策略分析師楊超稱，從資金

流向看，預計約５０００億至８０００億元直接進入股市，新質生產力成為政策支持下的主要承

接板塊。



另外，人民銀行今日進行５８０３億元７天期逆回購，公開市場有１１４６億元逆回購到期

，即今日淨投放４６５７億元。（ｒｙ）

