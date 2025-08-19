《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３％，消費、地產股反彈

《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股早盤一度倒跌，保險及券商等金融股回吐，消費及房地產

板塊受惠國策上升，半日收市三大指數止跌回穩，小幅上漲，滬指升０﹒３％，收報

３７３９﹒２６點，深成指同升０﹒３％，創業板指揚０﹒３９％。滬深兩市半日成交額

１６４３４億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量７８６億元或４﹒６％。



國務院總理李強１８日主持召開國務院第九次全體會議，他強調，要進一步提升宏觀政策實

施效能，增強政策針對性有效性，及時回應市場關切，穩定市場預期。要抓住關鍵著力點做強國

內大循環，持續激發消費潛力，系統清理消費領域限制性措施。要採取有力措施鞏固房地產市場

止跌回穩態勢，結合城市更新推進城中村和危舊房改造，多管齊下釋放改善性需求。



政策支持預期下，消費及房地產板塊升幅靠前，白酒股上午漲１﹒４％，酒鬼酒

（深：０００７９９）升停；零售連鎖板塊升１％，南寧百貨（滬：６００７１２）飆７﹒８％

。地產板塊指數收升１﹒２％，華麗家族（滬：６００５０３）封板％，沙河股份

（深：００００１４）漲超６％，上實發展（滬：６００７４８）升約４％。



下跌方面，軍工股展開調整，光啟技術（深：００２６２５）挫５﹒７％；保險、證券、

ＰＥＥＫ材料等板塊跌幅居前。（ｒｙ）

