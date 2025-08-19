  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

19/08/2025 15:05

《Ａ股行情》滬指收跌０﹒０２％兩連升斷纜，成交仍見２﹒６萬億

　　《經濟通通訊社１９日專訊》滬綜指昨創高位後今日明顯回調，收市微跌０﹒０２％，報
３７２７﹒２９點，兩連升斷纜，深成指也跌０﹒１２％，創業板指弱０﹒１７％。滬深兩市全
天成交仍高見２﹒６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減１７５７億元或６﹒４％。
　
　　分析師稱，股市屢創新高，但基本面數據乃至政策面近期並未提供明顯驅動，雖然政府相關
部門發言措辭均較為積極，但僅起到信心提振作用，缺乏明顯拉動力。短期股市走勢主要受資金
、情緒和結構性行情拉動，由於近期市場對於經濟數據敏感度不高，短期沒有明顯利空，資金持
續入場，疊加偏樂觀的情緒，股市上行之勢持續。
　
　　國務院總理李強昨主持召開國務院第九次全體會議表示，要鞏固拓展經濟回升向好勢頭，努
力完成全年經濟社會發展目標任務；要抓住關鍵著力點，做強國內大循環，持續激發消費潛力，
系統清理消費領域限制性措施；要採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢。
　
　　消費股受帶動，白酒全天領升，酒鬼酒（深：０００７９９）漲停，洋河股份
（深：００２３０４）升５﹒４％，古井貢酒（深：０００５９６）升３﹒７％。房地產板塊一
度衝高，華麗家族（滬：６００５０３）封板，中洲控股（深：００００４２）收升５﹒３％。
（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４２２３﹒３７　　－０﹒３８　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３７２７﹒２９　　－０﹒０２　　　１０６０９﹒００　　
　　深證成指　　１１８２１﹒６３　－０﹒１２　　　１５２７４﹒７０　　
　　創業板指　　２６０１﹒７４　　－０﹒１７　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１１１２﹒２７　　－１﹒１２　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６８﹒９４　　－０﹒３６　　　　　４﹒１９　　　　
　　深證Ｂ指　　１３３５﹒２２　　＋０﹒１５　　　　　１﹒６４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

特朗普的玩具和普京的牌

19/08/2025 13:39

大國博弈

日本央行需要追趕形勢

19/08/2025 12:55

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處