《Ａ股行情》滬指收跌０﹒０２％兩連升斷纜，成交仍見２﹒６萬億

《經濟通通訊社１９日專訊》滬綜指昨創高位後今日明顯回調，收市微跌０﹒０２％，報

３７２７﹒２９點，兩連升斷纜，深成指也跌０﹒１２％，創業板指弱０﹒１７％。滬深兩市全

天成交仍高見２﹒６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減１７５７億元或６﹒４％。



分析師稱，股市屢創新高，但基本面數據乃至政策面近期並未提供明顯驅動，雖然政府相關

部門發言措辭均較為積極，但僅起到信心提振作用，缺乏明顯拉動力。短期股市走勢主要受資金

、情緒和結構性行情拉動，由於近期市場對於經濟數據敏感度不高，短期沒有明顯利空，資金持

續入場，疊加偏樂觀的情緒，股市上行之勢持續。



國務院總理李強昨主持召開國務院第九次全體會議表示，要鞏固拓展經濟回升向好勢頭，努

力完成全年經濟社會發展目標任務；要抓住關鍵著力點，做強國內大循環，持續激發消費潛力，

系統清理消費領域限制性措施；要採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢。



消費股受帶動，白酒全天領升，酒鬼酒（深：０００７９９）漲停，洋河股份

（深：００２３０４）升５﹒４％，古井貢酒（深：０００５９６）升３﹒７％。房地產板塊一

度衝高，華麗家族（滬：６００５０３）封板，中洲控股（深：００００４２）收升５﹒３％。

（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４２２３﹒３７ －０﹒３８

上證指數 ３７２７﹒２９ －０﹒０２ １０６０９﹒００

深證成指 １１８２１﹒６３ －０﹒１２ １５２７４﹒７０

創業板指 ２６０１﹒７４ －０﹒１７

科創５０ １１１２﹒２７ －１﹒１２

Ｂ股指數 ２６８﹒９４ －０﹒３６ ４﹒１９

深證Ｂ指 １３３５﹒２２ ＋０﹒１５ １﹒６４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

