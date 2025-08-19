《Ａ股焦點》摩根大通看好中資銀行股，交行ＡＨ評級上升股價揚

《經濟通通訊社１９日專訊》摩根大通分析師表示，受益於淨利差企穩和手續費收入增長，

中資銀行股下半年料將上漲，吸引尋求股息的投資者。滬深銀行股早盤漲跌不一，國有大行保持

升勢，郵儲銀行（滬：６０１６５８）揚１﹒８％，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒７％

，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒１％，交通銀行（滬：６０１３２８）升０﹒９％；至

於江陰銀行（深：００２８０７）則跌１﹒６％，無錫銀行（滬：６００９０８）跌逾１％。



摩根大通分析師Ｋａｔｈｅｒｉｎｅ Ｌｅｉ在一份報告中估計，在中國內地上市的Ａ股漲

幅可能高達１５％，在香港上市的Ｈ股可能上漲８％。她預計，摩根大通涵蓋的內地上市銀行股

今年的平均股息殖利率約為４﹒３％。



Ｌｅｉ補充，受淨利差改善和手續費收入溫和回升的推動，銀行下半年收入和利潤增長應會

較上季改善。她表示，降息周期即將結束，下半年或２０２６年還會有一到兩次降息。摩根大通

將交通銀行Ａ股和Ｈ股評級由「中性」上調至「超配」，平安銀行（深：０００００１）從「低

配」轉為「中性」。（ｒｙ）

