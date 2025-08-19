  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

19/08/2025 11:05

《Ａ股焦點》摩根大通看好中資銀行股，交行ＡＨ評級上升股價揚

　　《經濟通通訊社１９日專訊》摩根大通分析師表示，受益於淨利差企穩和手續費收入增長，
中資銀行股下半年料將上漲，吸引尋求股息的投資者。滬深銀行股早盤漲跌不一，國有大行保持
升勢，郵儲銀行（滬：６０１６５８）揚１﹒８％，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒７％
，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒１％，交通銀行（滬：６０１３２８）升０﹒９％；至
於江陰銀行（深：００２８０７）則跌１﹒６％，無錫銀行（滬：６００９０８）跌逾１％。
　
　　摩根大通分析師Ｋａｔｈｅｒｉｎｅ　Ｌｅｉ在一份報告中估計，在中國內地上市的Ａ股漲
幅可能高達１５％，在香港上市的Ｈ股可能上漲８％。她預計，摩根大通涵蓋的內地上市銀行股
今年的平均股息殖利率約為４﹒３％。
　
　　Ｌｅｉ補充，受淨利差改善和手續費收入溫和回升的推動，銀行下半年收入和利潤增長應會
較上季改善。她表示，降息周期即將結束，下半年或２０２６年還會有一到兩次降息。摩根大通
將交通銀行Ａ股和Ｈ股評級由「中性」上調至「超配」，平安銀行（深：０００００１）從「低
配」轉為「中性」。（ｒｙ）

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

上一篇新聞︰19/08/2025 11:09  《中國要聞》上海發布推動「ＡＩ＋製造」發展的實施方案

其他文章
More

19/08/2025 11:34  廣東８月下旬澳門發２５億人民幣債券，包括首發全運會專項債券

19/08/2025 11:21  《Ａ股異動》長飛光纖Ａ漲停，現報６０﹒９１元人幣

19/08/2025 11:09  《中國要聞》Ｐａｎｄｏｒａ擬翻倍關閉１００間中國門店並裁員

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

台民眾從親美、疑美，走向仇美

19/08/2025 08:00

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處