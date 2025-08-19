《大灣區》深圳市長覃偉中：持續強化深港基礎設施互聯互通

《經濟通通訊社１９日專訊》據深圳市政府新聞辦公室微信公眾號「深圳發布」，深圳市長

覃偉中昨（１８日）在深圳會見香港政務司司長陳國基一行，雙方就進一步加強合作更好滿足深

港陸路口岸通關需求等有關問題進行商討。



＊做實大灣區「一點兩地」全新定位，加強深港規則銜接機制對接＊



覃偉中表示，今年是決勝「十四五」、謀劃「十五五」的關鍵之年，也是深圳經濟特區建立

４５周年，深圳將攜手香港做實粵港澳大灣區「一點兩地」全新定位，持續強化深港基礎設施互

聯互通和規則銜接機制對接，積極推進跨境基礎設施協同升級，推動口岸通關查驗模式改革創新

，進一步優化提升市民遊客通關便利化水平，更好服務粵港澳大灣區要素便捷流通和市場一體化

建設，共同推動更高水平開放發展，努力為豐富「一國兩制」事業發展新實踐、粵港澳大灣區建

設和保持香港長期繁榮穩定作出新的更大貢獻。



陳國基表示，香港與深圳人流、物流、資金流往來頻繁，為香港各行各業的經濟活動注入新

動力。香港將堅持優勢互補、互利共贏的原則，持續加強與大灣區內地城市特別是深圳的交流合

作，務實推動口岸規劃建設、跨境交通服務以及人流車流疏導等工作，為兩地市民和各地遊客提

供優質便利服務，在融入國家發展大局中實現香港更好發展。（ｓｌ）

