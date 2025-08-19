  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

19/08/2025 09:36

《大灣區》深圳市長覃偉中：持續強化深港基礎設施互聯互通

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據深圳市政府新聞辦公室微信公眾號「深圳發布」，深圳市長
覃偉中昨（１８日）在深圳會見香港政務司司長陳國基一行，雙方就進一步加強合作更好滿足深
港陸路口岸通關需求等有關問題進行商討。
　
＊做實大灣區「一點兩地」全新定位，加強深港規則銜接機制對接＊
　
　　覃偉中表示，今年是決勝「十四五」、謀劃「十五五」的關鍵之年，也是深圳經濟特區建立
４５周年，深圳將攜手香港做實粵港澳大灣區「一點兩地」全新定位，持續強化深港基礎設施互
聯互通和規則銜接機制對接，積極推進跨境基礎設施協同升級，推動口岸通關查驗模式改革創新
，進一步優化提升市民遊客通關便利化水平，更好服務粵港澳大灣區要素便捷流通和市場一體化
建設，共同推動更高水平開放發展，努力為豐富「一國兩制」事業發展新實踐、粵港澳大灣區建
設和保持香港長期繁榮穩定作出新的更大貢獻。
　
　　陳國基表示，香港與深圳人流、物流、資金流往來頻繁，為香港各行各業的經濟活動注入新
動力。香港將堅持優勢互補、互利共贏的原則，持續加強與大灣區內地城市特別是深圳的交流合
作，務實推動口岸規劃建設、跨境交通服務以及人流車流疏導等工作，為兩地市民和各地遊客提
供優質便利服務，在融入國家發展大局中實現香港更好發展。（ｓｌ）

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

台民眾從親美、疑美，走向仇美

19/08/2025 08:00

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處