關稅戰
AH股新聞

19/08/2025 10:02

《中國要聞》中國據報已預訂澳洲油菜籽，自２０２０年以來首次

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據《路透》引述兩名貿易商透露，中國國營貿易公司中糧集團
已經預訂一批約５萬噸的澳洲新作油菜籽。此次採購將是中國自２０２０年以來首次從澳洲進口
油菜籽，當時世界第二大油菜籽出口國澳洲被中國市場拒之門外，主要受防止植物真菌病傳播的
植物檢疫限制。
　
　　中國是全球最大油菜籽進口國，過去數年幾乎完全依賴加拿大供應。中國政府剛在上周初宣
布，自今年８月１４日（上周四）起，以保證金形式對加拿大油菜籽實施臨時反傾銷措施，徵收
的保證金比率為７５﹒８％。
　
＊消息指中糧集團已購一船油菜籽，屬轉基因生物需特殊許可＊
　
　　據兩位直接了解該交易的消息人士稱，中糧集團已經購買１１月至１２月的船貨，並正在磋
商更多的交易，包括運費在內，採購價格低於每噸６００美元。中糧集團沒有立即回應置評請求

　
　　其中一位新加坡貿易商消息人士稱，「一船油菜籽已經成交，有消息稱（他們）將購買更多
……很快就會有更多的交易」。
　
　　第二名新加坡貿易商消息人士稱，「如果你看一下中國油菜籽的壓榨利潤，價格非常不錯…
…將運往中國的是澳洲未來幾個月預定收獲的新作油菜籽」，等運抵中國時，已經是１２月底或
明年初了。
　
　　消息人士補充稱，這批貨物是轉基因生物（ＧＭＯ），在中國需要特殊許可證。另外兩位熟
悉內情的消息人士稱，獲得轉基因生物許可證是中國同意從澳洲進口油菜籽的最後一道關卡。
　
　　官方網站顯示，中國農業農村部上周五向中糧集團子公司中糧控股油脂貿易批准七項轉基因
生物安全證書，但未公布具體細節。農業農村部沒有立即回應置評請求。
　
　　《路透》曾在７月報道稱，澳洲即將與中國政府達成協議，允許澳洲供應商向中國試運五批
油菜籽。目前尚不清楚中糧集團最近的採購是否屬於該試運協議的一部分。（ｓｌ）
　
　

