AH股新聞

19/08/2025 10:36

《中國要聞》靚家居破產：內房持續低迷、市場需求萎縮致資不抵債

　　《經濟通通訊社１９日專訊》華南知名家居裝修公司「靚家居」５３歲創始人曾育周今年７
月突然墮樓身亡後，公司隨即宣布停止經營並展開破產清算工作，據報有數千家庭裝修因此爛尾
。其妻陳敏華昨晚（１８日）代表公司發布《致全體員工、客戶、供應商、服務商、施工單位的
一封信》，向所有受影響人員致歉，指公司受房地產行業持續低迷、市場需求萎縮等多重壓力影
響而陷入資不抵債困境，曾育周用盡一切辦法仍難以抵擋行業下行浪潮對公司的衝擊，其自感愧
對員工、愧對公司、愧對社會，抱憾離去。隨著曾育周離開，公司失去運轉的主心骨，不得不停
業。
　
　　信中並指，公司此前已成立工作小組，啟動了線上線下的債權登記工作。後續，公司將加速
釐清整體債權債務情況，通過官方公開渠道定期公示各項工作進展，全力協助政府部門與司法機
關開展調查、清算等工作。
　
　　總部位於廣東廣州的靚家居於２００１年於成立，在行內率先推出按平方米計價的整裝套餐
，一個價錢包所有設計、裝修和家具安裝等，「省心」的安排令不少人趨之若鶩，靚家居亦急速
擴張，高峰期在全國擁有逾１００家門店。但有分析認為，正是這種擴張令靚家居成本大增，一
旦銷售不及預期，資金就不足以支撐供應商貨款、工人和員工薪資、以及店舖租金，加上房地產
行業近年持續低迷，靚家居難免走向末路。（ｓｌ）

