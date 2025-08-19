【聚焦數據】７月上海出口增８﹒５％，進口增幅擴大至１０﹒３％

《經濟通通訊社１９日專訊》上海海關公布，７月上海市進出口商品總值３９７２﹒４億元

（人民幣．下同），同比增長９﹒５％。其中，出口１７０６﹒８億元，增長８﹒５％，增速較

６月回落０﹒８個百分點；進口２２６５﹒５億元，增長１０﹒３％，增速較６月的２﹒４％大

幅擴大。



１－７月，上海市進出口總值２５４７７﹒８億元，同比增長３﹒４％。其中，出口

１１２３３﹒５億元，增長１０﹒７％，增速較１－６月回落０﹒４個百分點；進口

１４２４４﹒３億元，下跌１﹒７％，跌幅收窄１﹒９個百分點。



＊７月民營企業出口增２９％，進口增４４％＊



７月，國有企業進出口２６６﹒５億元，同比下跌２２﹒３％。其中，出口８９﹒６億元，

下跌２２﹒６％；進口１７６﹒９億元，下跌２２﹒２％。１－７月，國有企業進出口

２１８２﹒４億元，同比下跌１７﹒４％。其中，出口１１０１﹒６億元，增長９﹒８％；進口

１１８０﹒８億元，下跌３１﹒７％。



７月，外商投資企業進出口２０６３﹒３億元，下跌０﹒５％。其中，出口７４７﹒２億元

，下跌４﹒５％；進口１３１６﹒１億元，增長１﹒９％。１－７月，外商投資企業進出口

１３４６２﹒６億元，同比下跌４﹒８％。其中，出口４８７３﹒３億元，下跌２﹒８％；進口

８５８９﹒３億元，下跌５﹒９％。



７月，民營企業進出口１６４１﹒１億元，增長３５﹒７％。其中，出口８６９﹒９億元，

增長２９﹒１％；進口７７１﹒２億元，增長４４﹒１％。１－７月，民營企業進出口

９８２３﹒８億元，增長２５﹒５％。其中，出口５３５７億元，增長２７﹒１％；進口

４４６６﹒８億元，增長２３﹒６％。（ｓｌ）

