【聚焦數據】７月上海出口增８﹒５％，進口增幅擴大至１０﹒３％

《經濟通通訊社１９日專訊》上海海關公布，７月上海市進出口商品總值３９７２﹒４億元
（人民幣．下同），同比增長９﹒５％。其中，出口１７０６﹒８億元，增長８﹒５％，增速較
６月回落０﹒８個百分點；進口２２６５﹒５億元，增長１０﹒３％，增速較６月的２﹒４％大
幅擴大。
１－７月，上海市進出口總值２５４７７﹒８億元，同比增長３﹒４％。其中，出口
１１２３３﹒５億元，增長１０﹒７％，增速較１－６月回落０﹒４個百分點；進口
１４２４４﹒３億元，下跌１﹒７％，跌幅收窄１﹒９個百分點。
＊７月民營企業出口增２９％，進口增４４％＊
７月，國有企業進出口２６６﹒５億元，同比下跌２２﹒３％。其中，出口８９﹒６億元，
下跌２２﹒６％；進口１７６﹒９億元，下跌２２﹒２％。１－７月，國有企業進出口
２１８２﹒４億元，同比下跌１７﹒４％。其中，出口１１０１﹒６億元，增長９﹒８％；進口
１１８０﹒８億元，下跌３１﹒７％。
７月，外商投資企業進出口２０６３﹒３億元，下跌０﹒５％。其中，出口７４７﹒２億元
，下跌４﹒５％；進口１３１６﹒１億元，增長１﹒９％。１－７月，外商投資企業進出口
１３４６２﹒６億元，同比下跌４﹒８％。其中，出口４８７３﹒３億元，下跌２﹒８％；進口
８５８９﹒３億元，下跌５﹒９％。
７月，民營企業進出口１６４１﹒１億元，增長３５﹒７％。其中，出口８６９﹒９億元，
增長２９﹒１％；進口７７１﹒２億元，增長４４﹒１％。１－７月，民營企業進出口
９８２３﹒８億元，增長２５﹒５％。其中，出口５３５７億元，增長２７﹒１％；進口
４４６６﹒８億元，增長２３﹒６％。（ｓｌ）
【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票