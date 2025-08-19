《華為動向》智界及問界秋季新品發布會下周一舉行

《經濟通通訊社１９日專訊》華為鴻蒙智行今日宣布，智界及問界秋季新品發布會定於８月

２５日（下周一）下午２時３０分舉行，家庭智慧旗艦ＳＵＶ問界Ｍ８純電版將於當日正式上市

。



問界Ｍ８純電版ＳＵＶ已於７月２５日開啟預訂，預售價３７﹒８萬元人民幣起，新車提供

ＭＡＸ＋長續航版、ＭＡＸ＋四驅版、Ｕｌｔｒａ四驅版三種車型配置。智界新款Ｒ７、新Ｓ７

則已於８月８日開啟預售，預售價２５﹒８萬元人民幣起，上市即搭載華為ＡＤＳ ４輔助駕駛

系統，全系標配１９２線激光雷達、後向高精度固態激光雷達、４Ｄ毫米波雷達和ＡＤＳ小藍燈

。



＊享界Ｓ９Ｔ預訂２４小時小訂破２萬台＊



另外，華為智選車產品總監（享界系列）彭磊表示，昨日開啟預訂的鴻蒙智行首款旅行車享

界Ｓ９Ｔ，預訂１小時小訂突破１萬台，打破享界紀錄；２４小時小訂突破２萬台。



據介紹，享界Ｓ９Ｔ搭載華為乾崑智駕ＨＵＡＷＥＩ ＡＤＳ ４，全系滿配空氣懸架、連

續可變阻尼減震器ＣＤＣ及華為途靈平台３﹒０等，預售價３２﹒８萬元人民幣起，計劃今年９

月正式上市。（ｓｌ）

