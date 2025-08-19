  • 會員
19/08/2025 14:41

蔚來宣布拓新加坡、烏茲別克和哥斯達黎加市場，於星洲首推右軚車

　　《經濟通通訊社１９日專訊》蔚來（０９８６６）在微信公眾號宣布，蔚來將於２０２５年
至２０２６年期間陸續進入新加坡、烏茲別克和哥斯達黎加三個市場，進一步拓展其全球業務。
在上述市場，蔚來將率先推出旗下蔚來、樂道和ｆｉｒｅｆｌｙ螢火蟲三大品牌的代表車型。
　
　　其中，在新加坡市場，蔚來將與亞太地區領先的高端汽車集團Ｗｅａｒｎｅｓ　
Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ開展合作。雙方將於２０２６年起在新加坡市場率先推出ｆｉｒｅｆｌｙ
螢火蟲右舵車型，這是蔚來首次推出右舵車型。
　
＊首次開拓美洲、中亞汽車市場＊
　
　　在哥斯達黎加市場，計劃推出蔚來ＥＬ８（中國市場ＥＳ８）、ＥＬ６（中國市場ＥＳ６）
、ＥＴ５　Ｔｏｕｒｉｎｇ（中國市場ＥＴ５Ｔ）、樂道Ｌ６０以及ｆｉｒｅｆｌｙ螢火蟲；蔚
來將在哥斯達黎加與本土最大電動車經銷商Ｈｏｒｉｚｏｎｔｅｓ　Ｃｉｅｌｏ　Ａｚｕｌ　
Ｍｏｖｉｌｉｄａｄ開展合作，該集團具備在本土市場將中國品牌從零運營至市佔第一的成功經
驗。這是蔚來首次開拓美洲市場。
　
　　而在烏茲別克，蔚來計劃推出蔚來ＥＬ８（中國市場ＥＳ８）、ＥＬ６（中國市場ＥＳ６）
、ＥＴ５、ＥＴ５　Ｔｏｕｒｉｎｇ（中國市場ＥＴ５Ｔ）和樂道Ｌ６０；蔚來將與當地知名綜
合性集團阿布薩黑（Ａｂｕ　Ｓａｈｉｙ　Ｍｏｔｏｒｓ）攜手。這也是蔚來首次開拓中亞汽車
市場。（ｓｌ）

