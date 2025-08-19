【聚焦數據】內地首７月財政支出增３﹒４％，社保就業支出增一成

《經濟通通訊社１９日專訊》財政部公布，１－７月，全國一般公共預算支出１６０７３７

億元（人民幣．下同），同比增長３﹒４％，增速與１－６月持平。分中央和地方看，中央一般

公共預算本級支出２３３２７億元，同比增長８﹒８％；地方一般公共預算支出１３７４１０億

元，同比增長２﹒５％。



主要支出科目中，社會保障和就業支出２７６２１億元，同比增長９﹒８％。債務付息支出

７５７３億元，同比增長６﹒４％。教育支出２４４３８億元，同比增長５﹒７％。文化旅遊體

育與傳媒支出２０１２億元，同比增長５﹒３％。衛生健康支出１２４０２億元，同比增長

５﹒３％。科學技術支出５３３０億元，同比增長３﹒２％。農林水支出１２３２３億元，同比

下降７﹒７％。



＊首７月國有土地使用權出讓收入降４﹒６％＊



１－７月，全國政府性基金預算收入２３１２４億元，同比下降０﹒７％。分中央和地方看

，中央政府性基金預算收入２５９６億元，同比增長８﹒８％；地方政府性基金預算本級收入

２０５２８億元，同比下降１﹒８％，其中，國有土地使用權出讓收入１６９５０億元，同比下

降４﹒６％。



１－７月，全國政府性基金預算支出５４２８７億元，同比增長３１﹒７％。分中央和地方

看，中央政府性基金預算本級支出７１０９億元，同比增長４﹒５倍；地方政府性基金預算支出

４７１７８億元，同比增長１８﹒１％，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出２３５７２億

元，同比下降６﹒１％。 （ｓｌ）

