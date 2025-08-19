【聚焦數據】內地首７月財政支出增３﹒４％，社保就業支出增一成

《經濟通通訊社１９日專訊》財政部公布，１－７月，全國一般公共預算支出１６０７３７
億元（人民幣．下同），同比增長３﹒４％，增速與１－６月持平。分中央和地方看，中央一般
公共預算本級支出２３３２７億元，同比增長８﹒８％；地方一般公共預算支出１３７４１０億
元，同比增長２﹒５％。
主要支出科目中，社會保障和就業支出２７６２１億元，同比增長９﹒８％。債務付息支出
７５７３億元，同比增長６﹒４％。教育支出２４４３８億元，同比增長５﹒７％。文化旅遊體
育與傳媒支出２０１２億元，同比增長５﹒３％。衛生健康支出１２４０２億元，同比增長
５﹒３％。科學技術支出５３３０億元，同比增長３﹒２％。農林水支出１２３２３億元，同比
下降７﹒７％。
＊首７月國有土地使用權出讓收入降４﹒６％＊
１－７月，全國政府性基金預算收入２３１２４億元，同比下降０﹒７％。分中央和地方看
，中央政府性基金預算收入２５９６億元，同比增長８﹒８％；地方政府性基金預算本級收入
２０５２８億元，同比下降１﹒８％，其中，國有土地使用權出讓收入１６９５０億元，同比下
降４﹒６％。
１－７月，全國政府性基金預算支出５４２８７億元，同比增長３１﹒７％。分中央和地方
看，中央政府性基金預算本級支出７１０９億元，同比增長４﹒５倍；地方政府性基金預算支出
４７１７８億元，同比增長１８﹒１％，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出２３５７２億
元，同比下降６﹒１％。 （ｓｌ）
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇