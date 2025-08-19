【聚焦數據】內地首７月財政收入轉增０﹒１％，稅收仍降０﹒３％

《經濟通通訊社１９日專訊》財政部公布，１－７月，全國一般公共預算收入１３５８３９

億元（人民幣．下同），同比增長０﹒１％，中止１－２月以來的跌勢，１－６月為下降

０﹒３％。其中，全國稅收收入１１０９３３億元，同比下降０﹒３％；非稅收入２４９０６億

元，同比增長２％。根據測算，７月全國一般公共預算收入２０２７３億元，同比增長２﹒６％

，其中，中央、地方收入分別增長２﹒２％、３﹒１％，月度增幅均為今年以來最高。



１－７月，分中央和地方看，中央一般公共預算收入５８５３８億元，同比下降２％；地方

一般公共預算本級收入７７３０１億元，同比增長１﹒８％。



主要稅收收入中，國內增值稅４２５５１億元，同比增長３％。國內消費稅１０２１３億元

，同比增長２﹒１％。企業所得稅３０５６６億元，同比下降０﹒４％。個人所得稅９２７９億

元，同比增長８﹒８％。



＊證券交易印花稅增６２﹒５％＊



進口貨物增值稅、消費稅１０３００億元，同比下降６﹒１％。關稅１３１６億元，同比下

降６﹒５％。出口退稅１４０６５億元，同比增長９﹒７％。



車輛購置稅１１８３億元，同比下降１８﹒４％。印花稅２５５９億元，同比增長

２０﹒７％，其中證券交易印花稅９３６億元，同比增長６２﹒５％。房產稅３２０１億元，同

比增長１１﹒２％。（ｓｌ）

