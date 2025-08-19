  • 會員
19/08/2025 16:10

《行業數據》去哪兒：暑期外國遊客機票預訂增至１４４個內地城市

　　《經濟通通訊社１９日專訊》去哪兒旅行最新數據顯示，暑期外國遊客機票預訂量遍布
１４４個城市，比去年增加１６個，新增的目的地大多是自然景觀優美且比較涼爽的小城，如四
川甘孜、甘肅張掖、安徽安慶、湖北恩施、新疆阿克蘇等。
　
　　數據並顯示，前往山西大同的外國遊客機票預訂量同比增長９倍；前往浙江義烏的機票預訂
量同比增長２﹒６倍，其中，越南、印尼遊客的機票預訂量同比增長超３倍。
　
　　數據又顯示，從機票預訂來看，今年暑期，韓國、日本、越南、新加坡、馬來西亞依然是來
華旅遊的熱門客源地，美國、加拿大等遠程客源地也貢獻了大量的來華遊客。
　
　　高鐵也成為外國遊客的主要出行方式。去哪兒旅行數據顯示，暑期印尼遊客高鐵預訂量同比
增長２﹒５倍，馬來西亞、澳洲、加拿大及英國遊客的高鐵票預訂量同比增長均超過１００％。
值得一提的是，客源國距離越遠，越偏向在中國玩得更深入、時間越長。
　
＊分析：過境免簽政策吸引更多外國遊客遊小城＊
　
　　去哪兒旅行大數據研究院研究員張鍾尹分析，中國２４０小時過境免簽「朋友圈」不斷擴容
，外國遊客在中國的遊玩時間更加充裕，他們不再局限於打卡大城市，更多人選擇有特色的小城
「深度遊」。同時，中國越來越多三線及以下城市機場的投運，讓外國遊客的「小城遊」變得更
加便捷。（ｓｌ）

