etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

19/08/2025 15:28

《中國要聞》王毅周三起訪問巴基斯坦三天，與巴外長舉行戰略對話

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國外交部發言人宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅
將於８月２０日至２２日（周三至周五）訪問巴基斯坦，並同巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第
六次中巴外長戰略對話。（ｓｌ）

