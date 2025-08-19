《中國要聞》王毅周三起訪問巴基斯坦三天，與巴外長舉行戰略對話

《經濟通通訊社１９日專訊》中國外交部發言人宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅
將於８月２０日至２２日（周三至周五）訪問巴基斯坦，並同巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第
六次中巴外長戰略對話。（ｓｌ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
19/08/2025 15:28
《經濟通通訊社１９日專訊》中國外交部發言人宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅
將於８月２０日至２２日（周三至周五）訪問巴基斯坦，並同巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第
六次中巴外長戰略對話。（ｓｌ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
上一篇新聞︰19/08/2025 16:10 《中國要聞》廣東：加快航天技術轉化應用，發展商業航天產業經濟
下一篇新聞︰19/08/2025 15:28 《中國要聞》個人養老金新增三種領取情形，９月１日起實施
19/08/2025 16:10 《中國要聞》蘋果公司開通小紅書，為其內地第三個社交媒體帳號
19/08/2025 15:19 《中國房產》上海招商置業擬轉讓太倉碧桂園４９％，底價３﹒６億
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N