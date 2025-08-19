《中國要聞》王毅周三起訪問巴基斯坦三天，與巴外長舉行戰略對話

《經濟通通訊社１９日專訊》中國外交部發言人宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅

將於８月２０日至２２日（周三至周五）訪問巴基斯坦，並同巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第

六次中巴外長戰略對話。（ｓｌ）

