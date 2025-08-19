  • 會員
AH股新聞

19/08/2025 15:12

【關稅戰】路透：英偉達正為中國市場開發比Ｈ２０更強大芯片

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據《路透》引述兩位知情人士表示，英偉達正在為中國市場開
發一款基於其最新Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ架構的新型人工智能（ＡＩ）芯片，其功能將比目前獲准
在中國銷售的Ｈ２０更強大。
　
＊冀最早下個月交付樣品給中國客戶測試＊
　
　　消息人士稱，新芯片暫時被稱為Ｂ３０Ａ，將採用單芯片設計，其原始算力可能僅為英偉達
旗艦Ｂ３００加速卡中更複雜的雙芯片配置的一半。消息人士又指，該芯片的規格尚未完全確定
，但英偉達希望最早在下個月向中國客戶交付樣品進行測試。
　
　　報道引述英偉達一份聲明表示，「我們對我們的路線圖的各種產品進行了評估，以便我們能
夠在政府允許的範圍內做好競爭準備……我們提供的所有產品均經過相關部門的全面批准，並且
僅用於有益的商業用途」。
　
　　報道提到，美國商務部沒有回應置評請求。
　
　　美國政府近期批准英偉達專供中國市場的Ｈ２０人工智能芯片恢復輸華，但有美媒稱，英偉
達不打算恢復生產Ｈ２０。報道指，美國政府今年４月禁止Ｈ２０芯片輸華後，英偉達取消了客
戶訂單以及其在芯片製造商台積電預訂的產能，台積電已將Ｈ２０的生產線轉為生產其他客戶的
芯片，再次調整生產線或需時９個月。
　
　　與此同時，中國政府質疑英偉達應美國當局要求在芯片「開後門」，便於有關部門「追蹤定
位」和「遠程關閉」。據報中國當局已敦促國內企業避免使用Ｈ２０芯片，尤其是服務政府部門
的應用場景；還約談了騰訊、字節跳動等多家國內企業，要求解釋採購Ｈ２０芯片的原因。
（ｓｌ）

