【關稅戰】路透：英偉達正為中國市場開發比Ｈ２０更強大芯片

《經濟通通訊社１９日專訊》據《路透》引述兩位知情人士表示，英偉達正在為中國市場開

發一款基於其最新Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ架構的新型人工智能（ＡＩ）芯片，其功能將比目前獲准

在中國銷售的Ｈ２０更強大。



＊冀最早下個月交付樣品給中國客戶測試＊



消息人士稱，新芯片暫時被稱為Ｂ３０Ａ，將採用單芯片設計，其原始算力可能僅為英偉達

旗艦Ｂ３００加速卡中更複雜的雙芯片配置的一半。消息人士又指，該芯片的規格尚未完全確定

，但英偉達希望最早在下個月向中國客戶交付樣品進行測試。



報道引述英偉達一份聲明表示，「我們對我們的路線圖的各種產品進行了評估，以便我們能

夠在政府允許的範圍內做好競爭準備……我們提供的所有產品均經過相關部門的全面批准，並且

僅用於有益的商業用途」。



報道提到，美國商務部沒有回應置評請求。



美國政府近期批准英偉達專供中國市場的Ｈ２０人工智能芯片恢復輸華，但有美媒稱，英偉

達不打算恢復生產Ｈ２０。報道指，美國政府今年４月禁止Ｈ２０芯片輸華後，英偉達取消了客

戶訂單以及其在芯片製造商台積電預訂的產能，台積電已將Ｈ２０的生產線轉為生產其他客戶的

芯片，再次調整生產線或需時９個月。



與此同時，中國政府質疑英偉達應美國當局要求在芯片「開後門」，便於有關部門「追蹤定

位」和「遠程關閉」。據報中國當局已敦促國內企業避免使用Ｈ２０芯片，尤其是服務政府部門

的應用場景；還約談了騰訊、字節跳動等多家國內企業，要求解釋採購Ｈ２０芯片的原因。

