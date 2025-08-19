《滬╱深股通》東方財富為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１９日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（１８日）「滬股通」及「

深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國平安 （６０１３１８） ３１８３﹒４９

寒武紀 （６８８２５６） ３１８２﹒６８

中信證券 （６０００３０） ３０７７﹒７１

紫金礦業 （６０１８９９） ２７６６﹒７６

貴州茅台 （６００５１９） ２５９１﹒６５

恒瑞醫藥 （６００２７６） ２２８７﹒１３

藥明康德 （６０３２５９） ２１００﹒７５

工業富聯 （６０１１３８） ２０４１﹒２４

國泰海通 （６０１２１１） １６０６﹒４８

豪威集團 （６０３５０１） １４９９﹒６１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



「深股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

東方財富 （３０００５９）５２７９﹒５２

寧德時代 （３００７５０）３１９６﹒８３

中際旭創 （３００３０８）２５５７﹒７１

新易盛 （３００５０２）２４６２﹒７６

指南針 （３００８０３）１９０９﹒３２

同花順 （３０００３３）１８３０﹒８０

勝宏科技 （３００４７６）１８２４﹒９０

比亞迪 （００２５９４）１６９０﹒４６

北方華創 （００２３７１）１３５９﹒６２

立訊精密 （００２４７５）１２６１﹒５３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（以上數字取小數點後兩個位）

